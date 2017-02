Roma benedetta dal Santo Grillo

Grillo ,l'uomo nascosto dal pc , leader indiscusso del movimento pentastellato e' entrato su due campi di battaglia romani : lo stadio e i tassisti e ha dato la sue benedizioni.



La prima benedizione l'ha conferita per lo stadio a Roma .

L'uomo delle 5 stelle ha sostenuto l'iniziativa dicendo piu' o meno 'lo stadio ci vuole e devono essere i cittadini in rete a decidere le migliori soluzioni' .

Perbacco se potessero decidere i cittadini potremmo facilmente avere il Casino'di Montecarlo a Milano , a Napoli la statua d'oro di Maradona alta come quella della Liberta' , e , sulle Dolomiti , il Redentore di Rio de Janeiro.

E i costi ? Per Grillo temi irrilevanti . Conta l'opinione della rete.



Inutile spreco di energie farlo riflettere sul peso dei tre soggetti interessati al progetto :il primo , il costruttore Parnasi , a quanto sembra esposto per centinaia di milioni con Unicredit ; il secondo ,la benemerita squadra di calcio Roma , con i debiti dello scorso anno velocemente ripianati in questi giorni ma che , visto il trend del calcio e il bilancio non sembra essere in grado di fare sfracelli, almeno fuori dal campo.Il terzo e ultimo soggetto la magica città' eterna ,in splendido e storico default ,tecnicamente fallita.



Pero' Grillo benedicente ha dato il via libera alla Raggi sullo stadio .



Quasi tutti felici i romani nel sapere che forse potranno avere uno stadio nuovo di ultima generazione , raggiungibile con pochi mezzi pubblici sporchi e in ritardo o con auto private in moto su strade piene di buchi , come quelli del formaggio emmental.



La seconda benedizione del Santo Grillo e' giunta per i tassisti in sciopero selvaggio .' Blocchiamo la porcata del Pd ' sembra aver detto il nostro entrando a gamba tesa sul lavoro di ricucitura del Governo .

' Roma non e' quella città' sporca e piena di problemi di cui si parla, e' la seconda Capitale d'Europa. Avrebbe bisogno di piu' finanziamenti'.

Cosi le parole del Santo Grillo a 5 stelle.



No caro leader , di soldi , a Roma i cittadini italiani ne hanno dati tanti .

La città' ,ormai sdraiata , avrebbe bisogno di politici più' seri in grado di dire le cose come stanno : lo stadio senza soldi non si può' fare . Magari sarebbero più' utili altre priorità' in una delle capitali più' disastrate d'Europa . Per i tassisti invece solo un paio di parole : 'si può discutere , come si sta facendo , ma il vostro sciopero e' illegittimo'.



Questo ci si sarebbe aspettato anche da Lei e magari anche dalla sua sindaca , invece di un facile e inutile populismo .