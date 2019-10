Roma, Conte contro Salvini: "Specula su una tragedia, miserabile"

Il premier: "Roma una delle metropoli più sicure d'Europa"Nuovo affondo di Conte contro Salvini"Specula su una tragedia, miserabile"

ROMA, CONTE A SALVINI: MISERABILE LUCRARE CONSENSO SU TRAGEDIA - "Rischio di arrabbiarmi, io sono serenissimo, non sono ne' disperato ne' confuso, ma se qualcuno si permette di fare speculazioni in campagna elettorale lo trovo miserabile". Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, lo dice dall'Umbria, ribattendo a Matteo Salvini che, parlando dell'omicidio del 25enne a Colli Albani, Roma, ha detto che "fa ancora piu' male vedere tutta l'insicurezza della Capitale governata dai 5stelle e i tagli disastrosi che Renzi, Conte e Zingaretti fanno al fondo per le forze dell'ordine". Risponde CONTE: "Si puo' ingrassare il consenso in tutti i modi, ma se un episodio del genere serve a lucrare consenso elettorale in questo modo lo trovo miserabile".

ROMA, CONTE: UNA DELLE METROPOLI PIÙ SICURE EUROPA - "Roma e' una citta' con una popolazione numerosa e rimane" negli indici delinquenziali, "complessivamente una delle metropoli piu' sicure d'Europa". Lo dice il premier Giuseppe Conte in Umbria. "Questo e' un episodio tragico- aggiunge CONTE- piangiamo la morte di un nostro concittadino di 24 anni, ma se parliamo di numeri dobbiamo avere la contezza delle dimensioni del fenomeno".

UMBRIA. CONTE: NON È TEST DECISIVO PER GOVERNO - "Con grande rispetto per la popolazione umbra non puo' essere un test decisivo rispetto a un programma di governo che si compone di tanti punti". Lo dice il premier Giuseppe Conte in Umbria.