Roma e la Raggi/ Via le botticelle e nuove biocarrozze

Per i romani deve essere stata una bella soddisfazione sentire ieri la loro sindaca di fronte alla platea dei giovani imprenditori di Confindustria riuniti per il tradizionale appuntamento ligure confermare con orgoglio di avere 'finalmente tolto le storiche 'botticelle', le tradizionali carrozze con cavalli

per far posto a taxi o persino biocarrozze'.

ROMA E LA RAGGI. FABBRICA ROMA, UN PROGETTO PER IL FUTURO.

E poi altrettanto piacere i cittadini della capitale devono averlo provato nel sapere che la giovane sindaca ha lanciato con 'Fabbrica Roma' un nuovo progetto dove, insieme imprenditori ( quelli rimasti) e lavoratori ( eccezion fatta per i pubblici dipendenti già saturi di progettualità) collaboreranno per rilanciare la città.

Insomma la sfida aperta sul futuro, perché il presente sembra non essere una priorità per la sindaca pentastellata.

In fondo con le buche sulle strade si può convivere ed anzi il perdurare del problema aiuta a conoscerlo. Più le conosci più le eviti.

ROMA E LA RAGGI. TOPI E GABBIANI INSIEME ALLA LUPA?

Topi e gabbiani, eterni come la Capitale, potrebbero (ma speriamo di no) entrare a far parte del simbolo di Roma insieme alla lupa.

ROMA E LA RAGGI. ROMA BREXIT NON UN PROBLEMA



E della Roma brexit?

Le aziende come Sky, Alma Viva, Esso e molte altre che scelgono lo spirito imprenditoriale di Milano e che potrebbero mettere in discussione ben 11000 posti di lavoro?

Meglio sorvolare, in fondo 'era da tempo che Sky voleva muoversi' chiude il tema la Raggi.

Di Alitalia, del mare di partecipate in deficit con in testa quel gioiello di opacità e debiti di Anac, non una parola.

In fondo i romani erano impazienti di non vedere più le botticelle, icone di moltissimi film nazionali e internazionali, aspettando al loro posto futuriste biocarrozze .

ROMA E LA RAGGI. I ROMANI ABITUATI ALLE PROMESSE.



Alle promesse per un futuro di buoni trasporti, pulizia, organizzazione ed efficienza d'altra parte ci sono abituati.

COme pure per le inaugurazioni, basti pensare alla meravigliosa stazione di metro aperta un paio di mesi fa, perfetta, ricca di storia, con un'unica mancanza, quella dei treni che arriveranno più avanti.

Ed in attesa di un moderno e profittevole stadio di calcio per la Roma , la vita nella città del Tevere continua.

Così è se vi pare sotto la salda guida dei rivoluzionari, efficienti e superconnessi cinque stelle.