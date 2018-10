Roma, M5s, folla al Campidoglio contro la Raggi. La Lega scalda i motori

Virginia Raggi in bilico. Grande successo di pubblico per la manifestazione apartitica #romadicebasta, organizzata da sei cittadine romane (Emma Amiconi, Francesca Barzini, Tatiana Campioni, Martina Cardelli, Roberta Bernabei, Valeria Grilli) e che sta vedendo in queste ore la partecipazione di una marea di romani stanchi dell'amministrazione grillina della Capitale.

Peculiare elemento da tenere in considerazione, il post pubblicato su Facebook da Maurizio Politi, consigliere comunale della Lega in Campidoglio, con tanto di foto emblematica della folla di cittadini riunita al Campidoglio per protestare contro la sindaca.

"Roma dice Basta!" scrive l'Onorevole Politi. "In migliaia in piazza del Campidoglio per chiedere le dimissioni del Sindaco. Rifiuti, mancanza di sicurezza, manutenzione stradale, trasporto pubblico. Roma dà il ben servito alla Raggi! Noi ci siamo!".

La Lega, a conti fatti, sta scaldando i motori per un eventuale ritorno alle urne comunali a brevissimo, le mire di Matteo Salvini su Roma sono ben note, e la sentenza attesa per il 10 novembre nel processo che vede imputata Virginia Raggi per falso in atto pubblico si avvicina inesorabilmente.

Tre elementi di una formula piuttosto esplosiva per la prima cittadina, formula alla quale la grande partecipazione di questa mattina aggiunge ulteriore potenziale pericoloso per la sua malsicura poltrona. E gli innumerevoli cori "Raggi dimettiti" che scuotono il Campidoglio in queste ore non sono senz'altro di buon auspicio.