Roma, Grillo difende Raggi: "Er sinnaco nun se tocca". Attacca la Lombardi

«Adesso basta, non ne posso più, sta veramente esagerando. Se non ci fosse stata lei tutto questo non sarebbe successo. Vorrei sapere come è arrivata questa cosa delle polizze ai giornali. E il dossier patacca contro De Vito?». Beppe Grillo è furioso, urla, non si dà pace. Ma l’oggetto della sua rabbia - come riporta il Corriere - non è, come ci si potrebbe aspettare, Virginia Raggi. A scatenare l’ira del fondatore dei 5 Stelle è Roberta Lombardi, la grande accusatrice della sindaca. Che ora viene indicata di essere la «gola profonda» di giornali e pm



Arriva in puro dialetto romanesco il sostengo del blog di Beppe Grillo alla sindaca di Roma Virginia Raggi. Questa mattina campeggiano infatti sul sito del leader del Movimento i versi di un "sonetto" scritto per la Sindaca da un elettore romano e postati sulla sua pagina Fb. "Er sinnaco de Roma nun se tocca"



"Dar primo giorno dopo l'elezzione, l'hanno accerchiata dandoje er tormento, io cio' 'n idea de tutta a situazzione, s'e' messa contro quelli der cemento. So' entrati prepotenti ner privato, vorebbero costrignela a la resa. Quarcuno ha fatto i conti e s'e' sbajato" scrive Antonio Ventrone gia' autore di un altro sonetto ispirato tuttavia a Renzi e intitolato "Nun vali niente" ("Pe quelli come 'tte ce vo' er garante, stai co li frati mentre zappi l'orto, tu dichi e fai er contrario e' na costante, vo'i sempre ave' raggione e l'antri torto"