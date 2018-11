Roma: Raggi, la Lega vuole il Campidoglio? Aspettasse 3 anni

"Aspettasse almeno tre anni, abbiamo da lavorare". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervistata da Maria Latella su SkyTg 24 rispondendo alla domanda sul tentativo di scalata della la Lega al Campidoglio. Quindi la sindaca ha ricordato: "Noi non siamo alleati della Lega, abbiamo fatto un contratto di governo, abbiamo sempre detto che M5S non fa alleanze".

Roma: Raggi, investiremo 1,1 mld su strade, trasporti e verde

"Vi do' una buona notizia: avremo investimenti per Roma di oltre 1 miliardo e 100 milioni nel prossimo triennio, per strade, trasporti e per curare i nostri parchi". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervistata da Maria Latella su SkyTg24. Ieri nella tarda serata infatti la giunta capitolina ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021

Roma: Raggi, dopo il Campidoglio? Talmente impegnata che non ci penso

"Sono talmente impegnata tutti i giorni, talvolta anche la notte, che onestamente al dopo non ho proprio tempo di pensare". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervistata da Maria Latella su SkyTg24, rispondendo alla domanda su cosa pensa di fare una volta terminato il mandato da sindaca. Quanto al rispetto della norma M5s del massimo dei due mandati, la Raggi ha sottolineato : "Ci siamo dati delle regole, credo sia importante rispettarle".