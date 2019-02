Rousseau, M5S: "Polemica ridicola, tutto trasparente e tutto per i cittadini"

“Ogni volta che i vecchi partiti aprono una polemica su Rousseau, in realtà ci fanno un regalo. Perché ci danno l’occasione di ricordare a tutti la differenza tra noi e loro. Tra i nostri principi di trasparenza e la loro opacità. Tutti i soldi che i nostri parlamentari restituiscono tagliandosi lo stipendio sono tracciabili, perché pubblici. Il comitato per le rendicontazioni e i rimborsi serve proprio a garantire massima trasparenza e sicurezza". Così in una nota congiunta i capigruppo di Camera e Senato per il Movimento 5 Stelle, Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli.

"Pubblichiamo tutti i bonifici dei versamenti che fanno i parlamentari e delle iniziative che con quei fondi organizziamo in favore dei cittadini. Al momento di residuo neanche si parla, visto che tutti i rimborsi sono già stati spesi, fino all’ultimo centesimo. Per l’acquisto di ambulanze, per ristrutturare una scuola, per finanziare le piccole e medie imprese o per la Protezione Civile. Come nel caso della donazione di 2 milioni di euro a beneficio delle popolazioni alluvionate. Con grande orgoglio, tutto viene speso e tutto viene puntualmente pubblicato. Solo nel momento in cui, a fine legislatura, dovesse avanzare un residuo, è prevista una clausola che garantisce di non disperdere quei fondi, destinandoli a Rousseau. A quel punto i fondi, attraverso una o più votazioni, potranno essere nuovamente destinati a iniziative e progetti, in favore dei cittadini più in difficoltà" - proseguono i due capigruppo.

"Rousseau è una piattaforma che permette ai cittadini di partecipare, proporre e scrivere leggi. E che si basa sulla trasparenza per votare online quello che le altre forze politiche nemmeno discutono più con i loro elettori. Anzi, siamo ansiosi di scoprire come e da chi vengono finanziati i partiti che si permettono di attaccarci sulla trasparenza. Quali lobby, quali fondazioni?” -concludono.