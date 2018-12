"Rousseau ormai ha le rughe". Boccia sfida la piattaforma M5S

"Gli faremo vedere che ormai ha le rughe e che il tempo è passato. D'altronde passa per tutti". Francesco Boccia, deputato dem e candidato alla segreteria del Pd, spiega ad Affaritaliani.it il senso della sfida tecnologica alla piattaforma Rousseau che avverrà domani, sabato 15 dicembre, in occasione di ‘una giornata #APORTEAPERTE’ che si svolgerà alle Officine Farneto a Roma. "Riconosceremo alla piattaforma Rousseau la primogenitura, ma li sfideremo sulla trasparenza e su quello che secondo noi è oggi il significato di partecipazione e di politica al tempo digitale. Ci saranno un po' sorprese".

La sfida alla piattaforma Rousseau era stata annuncia da Boccia in una video-intervista ad direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino (clicca qui).

L'EVENTO ORGANIZZATO DA FRANCESCO BOCCIA - Domani, dalle 10 presso le Officine Farneto di Roma (via dei Monti della Farnesina, ore 10) Francesco Boccia, candidato alla segreteria del PD, organizza ‘una giornata #APORTEAPERTE’. Oltre 100 startupper e un confronto con i rappresentanti di tutte le parti sociali.

Tra i tanti ospiti sia esterni alla politica, che di liste civiche o del PD, molte personalità di mondi diversi chiamati a dire la loro sui diritti al tempo del digitale: Cristiana Capotondi, Salvatore Sanzo, Federico Leproux, Danilo De Vigili, Francesco Grillo, Miriam Borriello. Chiuderanno il dibattito militanti, consiglieri comunali e regionali del PD. Le conclusioni di Francesco Boccia sono previste entro le 18.

Alle 13 sarà il momento della sfida tecnologica alla piattaforma Rousseau. Con un gruppo di sviluppatori – racconta Francesco Boccia “vogliamo dare all'Italia politica e all'Europa che fatica a capire come muoversi tra la rete e la vecchia democrazia, un contributo trasparente. L'utilizzo opaco delle reti va smascherato, gli algoritmi costruiti in contesti privati e non sono visibili e hanno trasformato Rousseau in un commentificio: si commenta e non si decide nulla. Smonteremo la loro piattaforma, ma senza fare danni, la rimonteremo e metteremo in luce tutte le loro criticità”.





Pd, Francesco Boccia: unita'massima dopo il congresso Ora chiarezza sulle linee politiche - "Io sono sicuro che si voltera' pagina e si chiudera'questa stagione che e' stata in una prima fase esaltante, perche'evocava un certo tipo di cambiamento e poi disastrosa. Abbiamo cambiatoma in peggio. In questa fase congressuale e' inevitabile che il partitosia diviso, che ci siano piu' voci. Dopo ci sara' una voce unica, perquesto chiedo unita' massima dopo il congresso. Il prossimo segretariosara' il capo del partito, gli altri saranno tenuti a rispettare lalinea del partito. Io mi auguro che il prossimo segretario, se dovessiessere io mi impegno a farlo, ascoltero' tutti prima di assumeredecisioni importanti. Il Pd degli ultimi 5 anni ha esaltato larottamazione e dopo che ha rottamato tutti, e' finito fuori strada. Perquesto e' necessario ricostruire le fondamenta di un partito che deveessere in grado di coniugare innovazione e diritti. Mi batto per unpartito che sia solido sui diritti, per questo i pilastri della miaproposta sono e saranno lavoro, scuola e ambiente, pero' non puoi nonparlare di diritti al tempo del capitalismo digitale". Cosi' FrancescoBoccia, candidato alla segreteria del PD, parlando alla Stampa Esteradell'iniziativa #aporteaperte che si terra' domani alle Officine Farnetodi Roma.