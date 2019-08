Ruocco (M5S): "Governo col Pd?. Sì, con punti chiari. Conte premier"

L'ipotesi di un governo di legislatura 5 Stelle-Partito Democratico esiste davvero? "Sì, se i punti sono condivisi, chiari e trasparenti nell'interesse del Paese". Risponde così la deputata pentastellata Carla Ruocco alla domanda di Affaritaliani.it. Che poi argomenta: "La vocazione del Movimento 5 Stelle è sempre stata quella di condividere un programma che veda come faro la volontà popolare, i cittadini e soprattutto il benessere del Paese. Per cui questa è la prospettiva. Lo abbiamo sempre detto, dopo le elezioni politiche dell'anno scorso abbiamo scritto questo contratto con la Lega, però i punti chiave del Movimento per i cittadini e per fare un discorso a favore del Paese ci sono tutti. Pertanto vedremo, poi chiaramente dipende dai punti di consivisione".



Quanto all'ipotesi che Giuseppe Conte venga confermato nel ruolo di presidente del Consiglio, la Ruocco afferma: "E' il nostro premier, domani ci saranno anche manifestazione di sostegno a Conte. Ben venga, vediamo. Io stimo il premier Conte, quindi per quanto mi riguarda assolutamente sì".