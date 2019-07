Russia, Salvini: "Riferirò in Aula. Savoini lo conosco da 25 anni, corretto"

Matteo Salvini apre alle richieste di riferire in Parlamento sui presunto fondi per la lega dalla Russia. Durante una conferenza stampa in Prefettura a Genova, il vicepremier leghista, a chi chiedeva se avrebbe riferito sul tema, ha detto: "Quello che mi chiedono, rispondo. Partendo dal presupposto che mi sembra siano dieci giorni che qualcuno parla del nulla, ognuno occupa il suo tempo come vuole". "In Parlamento - ha aggiunto Salvini - ci vado ogni settimana, fa parte del mio lavoro. E rispondo a quello che mi chiedono, su ogni scibile umano, sulle questioni piu' varie e eventuali. Mi fanno domande su mafia, sull'immigrazione, sulla droga". Salvini ha spiegato dunque che andra' in Parlamento e rispondera' a quello che gli sara' chiesto e fin da adesso precisa che con la Russia "ci sono legami culturali innegabili, rivendicati, legittimi di cui sono fiero sostenitore, che nulla hanno a che fare con questioni economiche, rubli e petrolio". "C'e' un'inchiesta - ha concluso - che va avanti da mesi, e auguro buon lavoro. Figurati se io vado a influire sulle inchieste. E' pieno di inchieste".

Lega: Salvini, conosco Savoini da 25 anni, l'ho sempre ritenuto persona corretta - "Conosco da 25 anni Gianluca Savoini, dai tempi dell'Universita' Statale di Milano, l'ho sempre ritenuto persona corretta e fino a prova contraria continuero' a ritenerlo persona corretta". Risponde cosi' Matteo Salvini a chi gli chiede dei suoi rapporti con Gianluca Savoini, al momento indagato dalla Procura di Milano per corruzione internazionale sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega.

Lega: Fraccaro, inoltrato richiesta Pd a Salvini. Aspetto risposta - "Ho inoltrato al ministro Salvini la richiesta del Pd e ora aspetto una risposta. l'eventuale risposta poi la comunichero' al presidente" di Camera o Senato. Cosi' il ministro per i Rapporti con il Parlamento, ricardo Fraccaro, ai giornalisti che gli chiedono dell'informativa in Aula del ministro Salvini richiesta dal Pd sui presunti finanziamenti russi alla Lega. La richiesta potrebbe riguardare anche il premier Conte? "Per il momento ho come richiesta solo quella del Pd su Salvini, ha aggiunto Fraccaro.

Lega: fondi russi, procuratore Milano, sentire Salvini? Assolutamente no - "Assolutamente no". Cosi' il procuratore capo di Milano, Francesco Greco, ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto se c'e' bisogno di sentire il vicepresidente del Consiglio e segretario federale della Lega Matteo Salvini, nell'ambito dell'inchiesta sui presunti fondi russi che sarebbero stati fatti arrivare al Carroccio. Interpellato poi su come stanno proseguendo le indagini, affidate ai pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta coordinati dall'aggiunto Fabio De Pasquale, il procuratore Greco ha detto che saranno "lunghe, complesse, laboriose e internazionali".