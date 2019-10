Russiagate, Conte al Copasir. L'audizione è durata due ore e mezzo

L'audizione del presidente del Consiglio al Copasir è terminata poco dopo le 18, dopo circa due ore e mezzo. Conte, cui fa tra l'altro capo la delega ai servizi segreti, avrebbe illustrato la relazione semestrale al Parlamento sull'arrività dell'intelligence nazionale.

LA NOTA DELLA PRESIDENZA DEL COPASIR/

Copasir: con Conte discusso di sicurezza cibernetica e attualita' - Nel corso dell'odierna audizione presso il Comitato per la sicurezza della Repubblica, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato la Relazione sull'attivita' dei servizi di informazione per la sicurezza, riferita al primo semestre del 2019. Nella sua relazione, il Presidente si e' inoltre soffermato sulle principali novita' introdotte dal decreto legge n. 105 del 2019, in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, attualmente all'esame della Camera. Il Presidente del Consiglio ha infine fornito risposte e chiarimenti a domande poste dai componenti del Comitato, alcune delle quali relative ad argomenti di attualita'.