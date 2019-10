Russiagate, Conte scrive a Volpi: 'Disponibile a intevenire al Copasir'

A quanto apprende l'Adnkronos, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte questa mattina avrebbe inviato una lettera al neo presidente del Copasir, Raffaele Volpi, congratulandosi per la nomina e offrendo la propria disponibilità a intervenire presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Nelle missiva il premier farebbe riferimento all'art. 33, comma 1, della legge 3 agosto 2007, ovvero alla disposizione che prevede che il presidente del Consiglio intervenga due volte l'anno al Comitato relazionando sull'attività semestrale dei Servizi. Ma è evidente che sarà quella l'occasione per Conte per riferire sul cosiddetto Russiagate e rispondere alle domande che i membri del Copasir vorranno porgli.