Russiagate, esplode la protesta M5S. Parla Conte, banchi vuoti al Senato

Banchi quasi vuoti quelli riservati al Movimento 5 stelle al Senato durante l'informativa del premier Giuseppe Conte sul caso dei presunti finanziamenti russi alla Lega.

TAV. M5S: ASSENTI IN AULA PER DIMOSTRARE DISSENSO DA LINEA CONTE - I senatori del Movimento 5 Stelle non sono in Aula mentre il presidente del Consiglio CONTE riferisce sul 'Russiagate'. La protesta, spiega il senatore Michele Giarrusso, "per via di quanto accaduto alla Camera e sicuramente per le dichiarazioni di CONTE sulla Tav". Nello specifico Giarrusso cita "le offese al ministro Fraccaro". Uno sgarbo piuttosto rilevante al presidente del Consiglio che sta riferendo in Aula, fanno notare i cronisti. "Nessuno sgarbo, e' politica", chiarisce Giarrusso, "tutto tranne uno sgarbo, e' politica", prosegue, tenendo a precisare il rispetto per Giuseppe CONTE. "Vogliamo solo sottolineare alcune differenze", aggiunge il senatore, "noi siamo il M5S". Finira' qui? La tensione si stemperera'? "Non lo so", dice Giarrusso, "non credo sara' l'unica" dimostrazione di dissenso, conclude.

LEGA. CONTE: SAVOINI INDAGATO MA NON HA RAPPORTI CON GOVERNO - "Tra gli indagati c'e' Savoini, ma non avendo incarichi ufficiali o rapporti di collaborazione formale con membri di governo non ci sono le premesse per interrompere alcun rapporto". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe CONTE, parlando in aula al Senato.

LEGA. CONTE: NON CI SONO ELEMENTI CHE INCRINANO FIDUCIA IN MEMBRI GOVERNO - "Allo stato attuale non ci sono elementi che possano incrinare la fiducia che nutro in tutti i componenti del Governo". A dirlo e' il presidente del Consiglio Giuseppe CONTE durante un'informativa in aula al Senato sul Russiagate.

LEGA. ZINGARETTI: PARLA CONTE E M5S ESCE, GOVERNO SENZA MAGGIORANZA SI VADA AL VOTO - "Mentre il Premier CONTE parla del Russiagate in aula i senatori del M5S che lo sostengono sono fuori dall'aula. Non c'e' piu' una maggioranza. Si metta fine a questa agonia, a casa e subito al voto". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

LEGA. CONTE: CHIGI CONTATTI CON SAVOINI SOLO IN RELAZIONE AL FORUM ITALO RUSSO - "Il signor Savoini era stato presentato come presidente dell'associaizone Lombardia-Russia ed era un momento pregresso all'avvio delle indagini penali da parte" della magistratura milanese, dice il presidente del consiglio Giuseppe CONTE riferendo al Senato sul Russiagate, a proposito della partecipazione di Savoini al forum italo russo in occasione della visita di Putin a Roma. "Per questa ragione i miei funzionari hanno trasmesso gli inviti per il forum agli enti che ne curavano la partecipazione. La partecipazione al forum ha comportato automatico invito alla cena come per tutti i partecipanti al forum. La presidenza del consiglio non ha avuto contatti con Savoini tranne che quello appena descritto", aggiunge CONTE.

LEGA. CONTE: NON HO RICEVUTO INFORMAZIONI DA SALVINI - Sui viaggi di Matteo Salvini in Russia "queste sono le informazioni acquisite dalla presidenza del Consiglio e che sono in grado di riferirvi, non ho ricevuto informazioni dal ministro competente". Lo precisa il presidente del Consiglio Giuseppe CONTE, ricostruendo la cronologia delle visite a Mosca del vicepremier.

LEGA. CONTE: SAVOINI NON CONSULENTE DI CHIGI, ERA CON SALVINI A MOSCA - "Sulla base delle informazioni disponibili alla presidenza del consiglio posso precisare che il signor Savoini non riveste e non ha rivestito incarichi formali di consulente esperto di questo governo. Era presente a Mosca il 15 e 16 luglio 2018 a seguito del ministro Salvini". Lo dice il presidente del consiglio Giuseppe CONTE riferendo al Senato sul Russiagate.

LEGA. CONTE AL SENATO: QUI TORNERO' SE CESSAZIONE ANTICIPATA DA INCARICO - "A questo consesso tornero' ove mai dovessero maturare le condizioni di una cessazione anticipata dal mio incarico". Lo dice il presidente del consiglio Giuseppe CONTE riferendo al Senato sul Russiagate, manifestando il "profondo rispetto" del governo per il Parlamento.