Sabrina Ferilli con Pisapia: dopo la Mannoia anche l'attrice si smarca dal m5s

Sabrina Ferilli sta con Giuliano Pisapia. Dopo l'endorsement dell'anno scorso al m5s e a Virginia Raggi, ribadito nei primi mesi del 2017, oggi l'attrice della Grande Bellezza sembra riavvicinarsi all'ovile della Sinistra. Non a quella renziana, naturalmente, ma a quella incarnata da Giuliano Pisapia, Pier Luigi Bersani e Roberto Speranza, ritrovatisi in Piazza Santi Apostoli a Roma sotto lo slogan "Insieme, nessuno escluso", in un tripudio di palloncini rossi e bandiere al vento fresco che ricorda più aprile che luglio. La Sabrinona nazionale non è in piazza con i tre leader, ma si premura di inviare loro un messaggio di incoraggiamento: "Cari compagni, motivi di lavoro mi impediscono di essere lì in questo importante incontro che non a caso avete chiamato Insieme. Sono vicina a questa iniziativa che spero possa riunire tutte quelle anime della Sinistra che in questo momento si sentono confuse e non rappresentate. Ho sempre pensato che il Paese ha bisogno di più Sinistra per ristabilire la cultura della giustizia sociale e della rappresentanza di classe. Un abbraccio, Sabrina Ferilli"

Possibile che, vista la malaparata delle elezioni amministrative e il flop della Raggi a Roma, la Ferilli abbia deciso di rinnegare i grillini e rientrare nei ranghi della Sinistra alternativa a Matteo Renzi? Il messaggio di augurio, inatteso, a Pisapia & co. sembrerebbe orientarsi in questa direzione...