Salario minimo da 1.200 €, Di Maio: "Battaglia di civiltà. Presto sarà legge"

"Il Salario minimo presto sara' legge anche in Italia": lo scrive su Facebook il vicepremier, Luigi Di Maio. "Vi diranno tutti che non si puo' fare, semplicemente perche' non lo vogliono fare, mentre in 22 Paesi europei gia' e' legge da molti anni. - afferma Di Maio - Parlano facile certi politicanti con il portafogli gonfio e stipendi da quasi 15 mila euro al mese... Ma noi non ci arrendiamo e vi prometto che presto diventera' legge anche in Italia. Si chiama Salario minimo orario: se hai un lavoro, non puoi prendere meno di 9 euro lordi l'ora. Altrimenti non e' lavoro, e' schiavitu'! Questa non e' solo una legge del MoVimento 5 Stelle, e' molto di piu'. E' una battaglia di tutti, e' una battaglia di civilta'! Basta stipendi di 500-600 euro al mese".

LAVORO. DI MAIO: ACCELERARE ITER SALARIO MINIMO, IN ARRIVO NOVITA'

"Ora si deve accelerare l'iter" del ddl sul salario minimo, e "nei prossimi giorni ci saranno novità". Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, lo dice in un video su Facebook. Si tratta di una "proposta che questo governo e come M5S stiamo portando avanti con tutte le nostre forze", garantisce Di Maio, che punta a un "salario minimo da 1.200 euro al mese" con in mente "giardinieri, autisti, pizzaioli, camerieri, tanti giovani e meno giovani che hanno diritto a una paga dignitosa come dice la nostra Costituzione". Con il salario minimo, pero' "certo, la contrattazione collettiva restera' centrale ma qui stiamo parlando di tutti quei contratti pirata e tipi di retribuzione non tutelati", spiega il ministro che intende "bloccare quel circolo vizioso per cui in Italia ci sono persone che guadagnano poco e lavorano tantissimo". Per Di Maio "gli attacchi che ricevera' questa legge sono gli stessi del decreto dignita'", grazie al quale pero' ci sono "230mila contratti stabili in piu'" mentre "diminuiscono i lavori precari e aumentano quelli stabili".