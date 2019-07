Salario minimo, Di Maio in pressing sulla Lega. Assist di von der Leyen

Qualche giorno fa e' stata fatta una riunione con la Lega che si era chiusa con un accordo. La Lega dice che l'accordo non c'e'? Per me bisogna andare avanti come un treno e se qualcuno che gode a vedere questi ragazzi sfruttati non vuole lo dica. Se l'obiettivo e' aiutare queste persone passiamo ai fatti, io mi sono stancato di aspettare". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio in una diretta Facebook.

M5s, bene von der Leyen su salario minimo: è la direzione giusta

“Le dichiarazioni di Ursula von der Leyen sul salario minimo europeo sono positive e vanno nella direzione auspicata dai cittadini". Lo dicono le europarlamentari del M5S, Chiara Gemma e Daniela Rondinelli, commentando le parole della presidente designata della Commissione europea "Se vogliamo trasformare l’Europa nel Continente dei diritti e delle opportunità per tutti i lavoratori - proseguono le deputate - serve una direttiva quadro dell'UE per i salari dignitosi che fissi minimi salariali a livello nazionale". "Domani il Movimento 5 Stelle incontrerà la candidata Presidente della Commissione europea, ascolteremo le sue linee programmatiche e ribadiremo la nostra posizione propositiva sui contenuti e ferma sulla necessità di cambiamento che serve all’Europa. Siamo una forza pragmatica che vuole portare a casa risultati e azioni concrete per la nostra Italia”, conclude la nota.