Casalecchio, Salvini salta il caffè. Il titolare del bar: qui niente politica

La giornata di Matteo Salvini a Casalecchio di Reno è iniziata davanti alla storica pasticceria 'Dolce Lucia', ma il leader della Lega è stato costretto a 'saltare' il caffè. “Questo locale - ha spiegato ai giornalisti l’amministratore del locale, Gabriele Gandini, prima dell'arrivo dell'ex ministro - non intende prestarsi come cassa di risonanza di nessuna iniziativa politica. Vale per tutti da Salvini a Bonaccini. Noi in campagna elettorale chiudiamo per tutti”. Nessuna polemica dal leader leghista che, al suo arrivo era stato circondato dai simpatizzanti all’entrata del locale. “Gli stiamo occupando l’ingresso - ha detto Salvini - ha anche ragione. Io preferisco le piazze”.