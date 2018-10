Da Fazio ai maestrini di Bruxelles: Tutti a bacchettare Matteo Salvini

La maggioranza degli italiani difende Matteo Salvini perché ha dimostrato e sta dimostrando giorno dopo giorno di volere bene al proprio paese e di difendere e tutelare gli interessi degli italiani. Noi difendiamo con tutte le nostre forze Matteo Salvini perché sta ridando al popolo italiano quella dignità e la sovranità che la sinistra ha svenduto ai poteri forti e alle lobby europee.

Noi difendiamo e vogliamo bene al leader della Lega perché è rimasto anche dopo essere diventato Ministro dell’Interno e vice presidente del consiglio dei Ministri una persona umile, un ragazzo per bene ed onesto con un grande cuore, che ama stare quotidianamente in mezzo al suo popolo al quale è riuscito a trasferire quella forza e quel coraggio che aveva ormai smarrito da anni.

Noi vogliamo bene a Salvini anche se ogni giorno in modo becero viene screditato in tutti i modi possibili ed immaginabili dai media. Media al servizio dei poteri forti e alle dipendenze delle vecchie lobby che hanno di fatto distrutto il nostro paese. Giornali, televisioni, radio e chi più ne ha più ne metta: tutti contro di lui, tutti uniti per cercare di distruggere l’immagine di un ragazzo d’oro e per bene come il ministro dell'Interno.

Non c’è un Telegiornale, non c’è una radio, non c’è un quotidiano che: non dico che debbano esprimere cose positive su questo ragazzo, ma che almeno siano obiettivi e corretti. Tutti scrivono le peggiori menzogne ed invenzioni per cercare invano, aggiungo io, di screditarne l’immagine. Chi percepisce denaro pubblico ad esempio, dovrebbe informare in modo corretto e trasparente l’opinione pubblica ed invece in modo fazioso e di parte cerca in ogni modo di screditare l’immagine delle perone che non si piegano alle volontà del vecchio e marcio sistema di gestione della cosa pubblica.

Ogni riferimento a gente come Fabio Fazio è puramente casuale ovviamente; giusto per portare un esempio. Non vorrei fare nessun riferimento a chi fa politica percependo come stipendio due spiccioli alla fine del mese. Ma credo sia corretto dire senza paura che lui come tutti sanno percepisce uno stipendio veramente misero, solo qualche milione di euro all’anno dalla televisione pubblica cioè da noi cittadini per fare politica sulla televisione di stato.

E qua badate bene: non è questione di essere gelosi, ne invidiosi e ne rancorosi ne riguardi di Fazio ma non è più accettabile che si utilizzi la televisione pubblica per fare politica di parte, sempre e solo quella marcia di sinistra. È da anni dopo il golpe a Berlusconi che assistiamo a continue azioni antidemocratiche studiate a tavolino, non so da chi, ma posso immaginarlo, per mettere al governo del nostro paese persone alle dipendenze delle cancellerie europee e dei poteri forti che in tutti i modi cercano da anni di renderci schiavi a casa nostra per agevolare gli interessi personali di questi banditi.

Queste lobby oggi stanno di fatto impazzendo perché al governo del nostro paese c’è gente come Matteo Salvini che non si prostra ai diktat di Bruxelles ma che mette sempre al primo posto gli interessi degli italiani. I geni negli anni li abbiamo visti all’opera: Monti, Renzi, Letta, professori con quattro lauree ma che di fatto hanno distrutto e svenduto il nostro paese ed hanno Impoverito e umiliato in popolo italiano.

Ogni giorno qualche burocrate in Europa si alza alla mattina e lo sport più in voga tra tutti questi scansafatiche e venduti è: bacchettare l’Italia e sopratutto Matteo Salvini. Robe da matti aggiungerei! E la cosa ancora più grave e che nessun giornale, ne televisione che per mero senso di appetenza all’Italia e per rispetto alle nostre istituzioni italiane abbia mai preso le difese di Matteo Salvini, non in quanto segretario della Lega ma in qualità di rappresentate autorevole del governo Italiano.

Questa è una vergogna! Da Bruxelles ci dicono tutti i giorni che sbagliamo di qua, che non possiamo fare questo ne quello, che se facciamo così verremo puniti o che se ci permettiamo di modificare quella regola i mercati ci massacreranno ecc ecc. Tutto questo ci ha sinceramente stufato e ci ha trascinati al limite della umana sopportazione. Ma che caspita vogliono questi ominicchi da noi ? Come si permettono costoro costantemente di minacciarci e di umiliarci ?

È ora di dire Basta! Ma la nostra dignità di italiani dove cavolo è finita? Reagiamo e tiriamo fuori gli attributi. Siamo un popolo fantastico e viviamo in un paese meraviglioso che non ha bisogno di nessuno e non deve dire grazie a nessuno. Noi non siamo schiavi di nessuno a casa nostra. Noi siamo italiani, abbiamo un governo che ha autorevolezza e di ciò che ci dicono da Bruxelles i burocrati tedeschi e quelli francesi non c’è ne deve fregare proprio nulla.

Per chi ancora non l’avesse capito L’aria è cambiata proprio grazie a Matteo Salvini. L’Europa dichiara che non possiamo spendere troppi soldi per aiutare gli italiani e giustamente Salvini controbatte dicendogli che il governo italiano spenderà più soldi per aiutare gli italiani. Risposta semplicemente meravigliosa. Gli italiani era da tempo che avrebbero voluto sentire queste parole da un rappresentate del governo italiano ad una proposta anti italiana del genere.

Non era più accettabile come ha fatto il governo di sinistra Renzi per 5 lunghi anni rimanere supini accettando tutti i diktat che questa gentaglia dall’Europa ci indirizzava. Noi siamo a casa nostra e decidiamo noi cosa è meglio o è peggio per il popolo italiano e nessun altro. Come si fa a non volere bene, stimare e lottate al fianco di un Ministro dell’Interno che pronuncia queste parole: “Io sono ministro da 134 giorni. E ogni giorno che il buon Dio mi concede, al mattino, quando mi alzo, lo ringrazio perché mi sta dando l’onore incredibile di servire il mio Paese”.

Parole ricche di significato. Parole che sono felice e orgoglioso di ascoltare e che mi avvicinano sempre di più a questo meraviglioso ragazzo. Però ribadisco non è più accettabile che abbia tutti contro: la Commissione europea, Bankitalia, la Corte dei conti, il presidente dell’Inps. Chiunque abbia interesse a non mollare le loro poltrona ce l’hanno con Salvini. È gente che non ha fatto una nulla per 20 anni e da 4 mesi rompe le scatole ogni quarto d’ora a chi sta da pochi giorni governando il paese avendone diritto perché votato democraticamente dagli italiani. Ricordiamo anche il caso Diciotti.

Pensate che c’è un tribunale dei ministri che sta lavorando per un processo che si basa su delle accusa di reati molto pesanti: ad esempio quello di sequestro di persona aggravato e continuato e che ha tempo fino al 7 dicembre per cercare di processare il Ministro Salvini solo per aver deciso come è giusto che sia perché nelle sue competenze da Ministro, di bloccare il fenomeno ormai fuori controllo dell’immigrazione. Quindi lo vorrebbero processare per una cosa che prevede 15 anni di galera, cioè per aver bloccato per qualche giorno un barcone pieno di clandestini che poi una volta fatti sbarcare sul territorio italiano sono quasi tutti scappati facendo perdere le loro tracce. In pratica tutte personcine per bene.

Ma non erano per la sinistra persone malate, bisognose, che scappavano della guerra ecc ecc. Robe da pazzi! E quelle persone sarebbero stati sequestrati secondo un magistrato. Di barconi il nostro paese ne ha accolti troppi e troppi soldi degli italiani sono stati spesi per la finta accoglienza mentre gli italiani morivano di fame. La sinistra per anni ha riempito l’Italia di gente senza identità, abbandonandola di fatto in mezzo ad una strada, rendendo ormai tutte le città e le periferie dei luoghi invivibili dov’è questa gente bivacca e delinque indisturbata quotidianamente.

Adesso c’è un ragazzo che si chiama Matteo Salvini che sta cercando concretamente di ridare un’ ordine alle cose e sopratutto che vuole mettere sempre al primo posto gli interessi degli italiani e non di chiunque l’importante è che non sia italiani in Italia. Se questo ai media non piace fattacci loro! Ma sappiano i media che più vi intestardire e parlate male di Salvini cercando con delle falsità e delle menzogne di screditarlo e più il popolo italiano gli starà vicino e lo sosterrà.

Per cui fatevene una ragione, noi italiani vogliamo bene e lottiamo al suo fianco. Matteo Salvini continua così noi ti vogliamo BENE. E grazie per tutto quello che stai facendo per il nostro popolo. Non mollare mai.