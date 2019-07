Salvini a Conte: "No a giochetti. Un governo c'è e deve andare avanti"

GOVERNO. SALVINI: CONTE CERCA MAGGIORANZA ALTERNATIVA? NO GIOCHETTI - "Oggi non ho capito perche' il presidente del Consiglio, quando e' intervenuto in Senato, ha detto se dovessero togliermi la fiducia tornero' in Senato a chiedere la fiducia. Noi vogliamo lavorare e fare le riforme del fisco, della giustizia, dell'autonomia: che bisogno c'e' di far pensare che ci siano altre maggioranze raccolte come funghetti tra le montagne del Trentino raccattando tanti Scilipoti?". Lo domanda il vicepremier Matteo SALVINI, durante una diretta Facebook, dove aggiunge: "Un governo c'e' e deve andare avanti, se qualcuno pensa a giochetti di palazzo ha sbagliato partito".

"Alle chiacchiere del PD rispondiamo con l'Italia dei Sì". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno su Facebook.

TAV: SALVINI "HA AVUTO LA MEGLIO TESTARDAGGINE LEGA, M5S BASTA NO" - "La Tav riusciremo a farla spendendo di meno, con meno impatto ambientale, ma resto convinto che il treno inquina di meno delle auto. Anche qua ha avuto la meglio la testardaggine della Lega e non riesco a capire perche' gli alleati dei 5 Stelle continuino a dire no. I no lasciamoli dire al Pd". Lo ha detto in una diretta Facebook, il ministro e vice premier Matteo Salvini.



Salvini, mentre Pd chiedeva la mia testa io ero al lavoro - "Oggi, mentre il Pd chiedeva la mia testa al Senato ero impegnato sul tema immigrazione, terrorismo". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini su Facebook.



Migranti:Salvini, buoni risultati da pattuglie italo-slovene - "Buoni risultati stanno dando le pattuglie miste italo-slovene al confine". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno su Facebook. "Buone notizie sul fronte della difesa del territorio: vedremo se sara' necessario barriere fisiche".



MIGRANTI. SALVINI A MACRON: NO LEZIONI, PRENDILI TU - "Macron si occupi dei problemi che ci sono in Francia e non ci venga a dare lezioni o ordini di accoglienza e moralita', se sei cosi' generoso prenditi i migranti". Lo dice Matteo SALVINI, in diretta su Facebook.



Minori: Salvini, galera per sempre per chi lucra su bambini - "Domani presenteremo alla Camera le proposte della Lega per difendere i bambini: se c'e' qualcuno che ha lucrato sulla pene dei bambini vada in galera per sempre, e' un criminale schifoso. Chi ruba un bambino e' un delinquente". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno su Facebook.



