RIFIUTI: SALVINI, IN CAMPANIA SI RISCHIA EMERGENZA SANITARIA

"Tra qualche mese in Campania si rischia un'emergenza sanitaria e sociale a livello mondiale". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a Napoli per un Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, affrontando la questione della Terra dei fuochi. "Non so cosa abbiano fatto gli amministratori locali e regionali negli ultimi decenni - ha aggiunto Salvini - ma dal 2008 la situazione non è cambiata, anzi è peggiorata. Non c'è programmazione, c'è incapacità e dico incapacità perché voglio essere ottimista. Se si volesse pensar male si potrebbe supporre che non si è fatto niente come termovalorizzatori e sistema di smaltimento perché qualcuno ha interesse che non si faccia niente". Salvini ha ribadito che "c'è sui rifiuti un giro di milioni di euro a cui gli amministratori regionali e locali non hanno evidentemente saputo dare risposte". Salvini ha concluso spiegando che chiederà "il commissariamento di tutti gli Ato e serve il coraggio di dire che il termovalorizzatore serve".

Salvini a Napoli: ministro, "c'è cronoprogramma di sgomberi in città"

C'e' un cronoprogramma per gli sgomberi a Napoli. Partiremo da criteri oggettivi, dagli stabili pericolosi e per infiltrazioni provate della camorra nella gestione delle assegnazioni di alloggi. I centri sociali sono l'ultimo dei miei problemi". Lo dice a Napoli il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Salvini a Napoli - Rifiuti, "serve termovalorizzatore in ogni provincia della Campania"

"Bisogna capire che serve un termovalorizzatore per ogni provincia". Cosi' il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Napoli, riferendosi a un'emergenza rifiuti annunciata in Campania per meta' gennaio prossimo quando "andra' in manutenzione l'unico impianto di termovalorizzatore di tutta la regione che funzionera' per un terzo. Rispetto all'emergenza del 2008 non e' cambiato niente, anzi siamo tornati indietro". "Tornero' lunedi' perche' in questi anni gli amministratori locali e regionali non hanno fatto niente, non dico che non hanno voluto", aggiunge.

Droga: Salvini, spacciatori sono assassini e inaspriremo pene

"Gli spacciatori andrebbero trattati come assassini. Portero' al collega Bonafede la proposta di quintuplicare le pene, perche' chi spaccia uccide. Vediamo di riportare le pene a un livello dignitoso per chi vende morte". Lo dice a Napoli il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Salvini a Napoli: tensioni tra manifestanti e polizia, un ferito

Un colpo di manganello e un ragazzo del centro sociale Insurgencia e' rimasto lievemente ferito al sopracciglio. E' accaduto nella Galleria Umberto I di Napoli, quando un gruppo di una ventina di manifestanti ha cercato di raggiungere la prefettura in piazza del Plebiscito dove e' in corso il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il ragazzo sarebbe stato colpito durante un'azione di contenimento da parte della polizia. Il ragazzo lievemente ferito ha urtato lo scudo di un poliziotto durante l'azione di contenimento del gruppo di manifestanti che intendevano raggiungere piazza Plebiscito. Il fatto e' accaduto durante l'azione di contenimento della protesta di una ventina di studenti, cui avevano aderito alcuni attivisti di Insurcencia rendendola piu' aggressiva. La polizia aveva cosi' iniziato a battere i manganelli contro gli scudi dall'interno, e probabilmente alcuni dei manifestanti hanno deciso di impossessarsi di un manganello e hanno cercato il contatto con gli agenti; in questa circostanza, il ragazzo ha battuto la testa. Contuso anche un poliziotto