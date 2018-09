MANOVRA, BITONCI: SU FLAT TAX VERSO OK A DUE REGIMI A 15 E 20%

Due regimi semplificati per la flat tax nella prossima manovra. "La prima aliquota al 15% potrebbe riguardare chi ha ricavi fino a 65mila euro, senza contabilità e Iva" mentre si pensa "a un 5% in più, quindi flat al 20%, fino al tetto da 100mila euro di redditi". Lo dice all'AdnKronos il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, facendo il punto sulle misure previste per la prossima manovra, su cui il governo è al lavoro. Tra le novità possibili anche una mini flat tax con un'aliquota al 5%, per tre-cinque anni, per le start up di giovani under 35, con ricavi fino a 65mila euro.

Salvini accelera sulla manovra. E domenica sera incontra Berlusconi

Domenica il leader della Lega, Matteo Salvini incontrerà Silvio Berlusconi, probabilmente in serata, per un saluto e per aggiornarlo sull'azione di governo. Lo si apprende da fonti della Lega. Al centro dell'incontro, le iniziative previste al Viminale, i prossimi provvedimenti su immigrazione e sicurezza, Rai, manovra e gli altri temi d'attualità.

Manovra, Salvini: "Settimana prossima mettiamo i numeri alle tabelline"

"Stiamo lavorando giorno e notte: la settimana prossima metteremo i numeri nelle tabelline io penso gli italiani abbiamo le idee ben chiare, far crescere questo Paese, fare andare in pensione chi ne ha diritto, aprire mondi del lavoro a ragazzi che altrimenti scappano, ridurre le tasse a milioni di italiani, tagliare la burocrazia e rottamare le cartelle di Equitalia". Lo afferma Matteo Salvini, vice premier e ministro dell'Interno a margine di un evento a Milano.

"Non tutto e subito, ciascuno di questi passaggi dovrà essere nella manovra, rispettando ovviamente quello che gli altri si aspettano da noi, prima viene la crescita poi vengono i vincoli", chiosa Salvini.

LEGA: SALVINI, POVERO RENZI DOPO TUTTO IL CINEMA NIENTE COPERTINA TIME

"Quando ho iniziato a fare politica mai nella vita avrei pensato di finire sul Time. Quando ho visto la copertina ho pensato a Renzi e mi è venuto male per lui che dopo tutto il cinema che ha fatto non ci è riuscito. Poverino ci sarà rimasto male, è un'ingiustizia". Così il leader della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini interviene a Milano al 'Piccolo festival dell'essenziale'.

MIGRANTI: SALVINI, IN 3 MESI 40MILA SBARCHI IN MENO, VOLERE E' POTERE

"In tre mesi al governo, 40 mila sbarcati in meno rispetto all'anno scorso, alla faccia di chi diceva 'non si può fare niente'. Volere è potere!". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

MIGRANTI: SALVINI, RISCHIO 20 ANNI? IN CARCERE LEGGERO' POESIE

"Siete animati da sana follia a invitare un uomo, per ora ancora a piede libero, a parlare di poesia". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini rompe il ghiaccio intervenendo al 'Piccolo festival dell'essenziale' in corso a Milano e scherza sull'indagine della procura di Palermo che lo vede indagato per sequestro di persona aggravato. "Sono un indagato, che rischia 20 anni di pena, vorrà dire che avrò tanto tempo per leggere le poesie". E chiosa: "Ogni giorno mi alzo e mi chiedo quale procura mi stia indagando".

LEGA: SALVINI, PRIMI? NON GUARDO SONDAGGI, ATTACCHI MI DANNO FORZA

"Non guardo i sondaggi, non vivo a pane e sondaggi. Sono contento dell'affetto che gli italiani ci stanno dimostrando, più mi indagano e più mi attaccano e più mi danno forza". Lo afferma il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini a margine di un evento a Milano.

FISCO: SALVINI, QUOZIENTE FAMILIARE NON IN PRIMI 5 MESI, RESTA OBIETTIVO

- La fiscalità per famiglie e il quoziente familiare "è uno degli obiettivi, non ci riusciamo nei primi 5 mesi, ma rimane uno degli obiettivi". Lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine di un evento a Milano. La riforma fiscale a misura di famiglia era nel programma elettorale della Lega e il vice premier conferma di volerla portare a casa, seppure non subito.