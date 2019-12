Matteo Salvini ad Affari: "Mai incontrato Renzi in Toscana"

"Mai incontrato Renzi in Toscana, la fantasia di alcuni giornalisti è stupefacente". Con queste parole Matteo Salvini smentisce in un messaggio ad Affaritaliani.it di aver incontrato il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella villa toscana di Denis Verdini.

Italia Viva: nessun incontro Renzi-Salvini in Toscana

Incontro smentito anche dall'ufficio stampa di Italia Viva. “A differenza di quanto scritto da La Stampa Renzi e Salvini non si sono incontrati a Firenze, meno che mai nella casa di Denis Verdini. I due senatori si sono invece incrociati in Senato come peraltro rivelato dai numerosi giornalisti presenti in occasione della seduta parlamentare. Ma non vi e' stato invece alcun incontro toscano. E meno che mai si e' bevuto Chianti in una casa privata. La notizia e' totalmente falsa”. Lo afferma l'ufficio stampa di Italia viva in una nota.

"Incontro segreto Salvini Renzi nella villa toscana di Verdini"

A parlare di un "incontro segreto tra Salvini e Renzi avvenuto qualche giorno fa nella splendida villa di Denis Verdini al Pian dei Giullari, sulle colline attorno a Firenze" è oggi La Stampa. Nel faccia a faccia, tra un sorso di Chianti e l'altro, i due leader avrebbero parlato della fine del governo Conte e si sarebbero trovati d'accordo: difficilmente la legislatura tirerà per le lunghe.

Come si sa, il capo della Lega è fidanzato con Francesca Verdini, figlia di Denis, mentre Renzi ai Giullari è di casa, visto che con papà Verdini ha intrecciato rapporti politici assai proficui per anni e anni. Negli anni scorsi Verdini ha svolto con efficacia due ruoli: mediatore tra Renzi e Berlusconi e in una fase successiva, con i suoi Responsabili, ha dato una mano agli ultimi due governi Pd. Senza peraltro ricevere nulla in cambio: alle ultime elezioni politiche il Pd non ha trovato l’escamotage "giusto" per farlo rientrare in Parlamento.

Al confronto diretto i due Matteo sono arrivati con preoccupazioni molto diverse, scive ancora La Stampa. Renzi è da giorni sotto pressione con l’inchiesta che riguarda la Fondazione Open e anche irritato per l’indifferenza di qualche suo amico e di tanti ex compagni per la vicenda giudiziaria che lo coinvolge, e al tempo stesso assai vigile sui movimenti in corso sulla riforma elettorale. Così vigile che da qualche giorno Renzi ha cambiato atteggiamento sul governo. Certo, continua a dire che è il Pd a coltivare «la folle idea» di andare ad elezioni anticipate ma poi aggiunge: «Non l’ha ordinato il dottore di stare tutti assieme».

Ecco perché le mosse di Renzi sono decisive per la sorte della legislatura. Ecco perché Salvini è interessato a capire come si voglia muovere il senatore di Rignano. Raccontano che nel reciproco sondaggio Renzi si sarebbe mostrato guardingo rispetto agli scenari che si apriranno, ma anche tentato dall’idea di un nuovo reset che congeli tutto e scongiuri una sua emarginazione: con un voto immediato, si bloccherebbe una riforma elettorale penalizzante per lui e non entrerebbe in vigore la riforma per la riduzione dei parlamentari. Con un plenum che ritornasse a 945 parlamentari, Renzi e non solo lui potrebbero contare su truppe più nutrite.

Iv: nessun incontro Renzi-Salvini in Toscana

