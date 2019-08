Salvini ad Affaritaliani: "Il rosario è con me. Affido alla Madonna l'Italia"

"Sono ricostruzioni surreali in un momento come questo, figurati se stiamo lì a parlare di listini, listoni, candidature, strategie e notai". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda sul rapporto con Silvio Berlusconi e in particolare sulle ricostruzioni dei giornali secondo i quali il leader del Carroccio e di Forza Italia non si sono sentiti e l'ex Cavaliere avrebbe anche rifiutato di entrare nella lista Salvini premier in caso di elezioni.

"Governiamo insieme tanti comuni e tante regioni, spesso ci si sente per ragionare di Lombardia, Liguria, di Umbria che voterà ad ottobre, di Emilia Romagna che voterà a dicembre. Poi vedremo. Se ci donano gentilmente e democraticamente delle elezioni libere, vedremo con chi costruire il futuro di questo Paese. In questo momento sono impegnato a bloccare gli sbarchi, visto che ci stanno riprovando", spiega il ministro dell'Interno. Che spiega di essere impegnato anche su altri due fronti: "La missione anti-Camorra di domani in Campania e nel cercare di restituire il diritto al voto a questo Paese".

Qual è stata la miglior giornata di questi 14 mesi di governo? "Tutti i giorni che il buon Dio mi ha fatto il regalo di farmi alzare in salute per lavorare per questo Paese. Sono tante le giornate da ricordare. Dalla villa dei Casamonica abbattuta, ai commissariati di polizia di Stato inaugurati a Corleone o sull'Aspromonte. Ma anche l'agenzia per i beni confiscati, inaugurata davanti al tribunale nella mia Milano. Oltre ai sequestri di droga. Bello, sono molto soddisfatto", sottolinea Salvini.

E il giorno del Rosario in piazza Duomo a Milano? "Sì, il rosario mi accompagna nelle mie giornate. Me lo tengo qua, ho anche quello di Lourdes, io credo e cerco di testimoniare coi fatti quello in cui credo, poi i cattolici votano con la loro testa, come gli italiani. Non è che se uno tira fuori un rosario..."

Molti frati, suore, cardinali e vescovi la incoraggiano, vero? "Quello non lo so", risponde Salvini. "Qualche monastero di clausura ci dedica attenzioni, non a Matteo Salvini, ma al futuro dell'Italia. Affido alla Madonna non il futuro mio ma il futuro del mio Paese", conclude.





LA VIDEO-INTERVISTA DI AFFARITALIANI.IT AL LEADER DELLA LEGA MATTEO SALVINI