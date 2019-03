Salvini alla cena con Verdini nel locale del figlio dell'ex Fi

Mercoledì sera il leader del Carroccio Matteo Salvini ha cenato con una vecchia e pesante conoscenza della politica italiana: si tratta di Denis Verdini. Il ristorante scelto per l’occasione è il PaStation di piazza in Campo Marzio a Roma. Non un locale qualsiasi, perché PaStation è controllato da una società di cui Matteo Salvini è azionista, insieme ad Aldo Gucci e Tommaso Verdini, figlio di Denis e già plenipotenziario berlusconiano.

I quattro, come scrive Il Corriere della Sera, hanno cenato in una saletta riservata, lontana da occhi e orecchie indiscrete. Il vice Presidente del Consiglio si è intrattenuto per oltre tre ore con l’ex senatore forzista. Hanno partecipato alla serata oltre il figlio di Verdini, Tommaso, anche la figlia Francesca che aveva espresso da tempo al padre il desiderio di conoscere di persona il leader leghista. Si è parlato molto di politica ma anche di editoria (Verdini è presidente della Tosinvest, la società degli Angelucci editrice di Libero e Il Tempo.