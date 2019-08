Salvini: "Con Fdi? Dopo il voto". Meloni non ci sta: "Alleanze si fanno prima"

C.destra: Meloni a Salvini, alleanze prima del voto

"Noi le alleanze le facciamo prima del voto e non dopo, perche' vogliamo essere chiari, siamo la forza piu' coerente, siamo concreti e affidabili". Cosi' Giorgia Meloni, leader di Fdi, a Radio Anch'io, su Radio Rai Uno, commenta l'intenzione di Salvini di andare da solo al voto. "Non credo che Salvini vada da solo, non avrebbe molto senso rischiare di fare un altro governo con un gioco di palazzo dopo il voto, piuttosto che un'alleanza che gli italiani invocano da mesi. Nelle ultime elezioni Lega e Fdi sono cresciuti"

Crisi: Salvini, alleanza FdI? Vedremo dopo elezioni, se ce le fanno fare

Matteo Salvini, non si sbilancia sulle eventuali alleanze post voto per il nuovo governo. A una giornalista tedesca che gli ha chiesto se la Lega vuole governare da sola o con Fratelli d'Italia, il leader della Lega ha risposto: "Vedremo dopo le elezioni, se ce le fanno fare".