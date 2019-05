Salvini allontana la crisi di governo: "La Lega è garanzia di stabilità"

Dalla manifestazione sovranista di Milano in vista delle elezioni europee del 26 maggio, il leader della Lega Matteo Salvini manda segnali di pace a Luigi Di Maio e al Movimento 5 Stelle. "Questo governo ha fatto cose buone e farà altre cose buone perché la Lega è garanzia di stabilità e di futuro. La nostra parola vale. Non abbiamo tempo per beghe o le polemiche". Parole inequivocabili e chiare da parte del vicepremier e ministro dell'Interno, dopo giorni di dure polemiche all'interno della maggioranza.



LA MANIFESTAZIONE DI MILANO - Sono stati decine di migliaia i simpatizzanti dei sovranisti che hanno riempito piazza Duomo a Milano, punto d'arrivo del corteo che si è snodato per le vie cittadine prima di arrivare nel 'salotto della città'. Qui il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini, i cui slogan elettorali sono stati rilanciati continuamente dagli schermi sul palco, ha chiuso la campagna elettorale assieme ad altriundici esponenti politici europei, tra cui Marine Le Pen. Tante le bandiere azzurre con tricolore e la scritta 'Prima l'Italia' che sventolavano vicino alla cattedrale assieme ai tradizionali vessilli della Lega e alle bandiere italiane. In piazza anche bandiere francesi e diversi militanti indossavano la t-shirt con l'effige del Ministro dell'Interno.





IL VIDEO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE SOVRANISTA DI MILANO



Europee: leader su palco con Salvini, "all'alba vincerò" - Tutti i leader sovranisti sul palco con Matteo Salvini a Milano, prima del discorso del capo della Lega. Gli altoparlanti diffondono "Nessun dorma, all'alba vincero'".

Salvini, estremista chi guida Ue, non siamo ultradestra - "Qua non c'e' l'ultradestra ma la politica del buonsenso: gli estremisti sono quelli che hanno governato l'Europa per venti anni". Lo dice Matteo Salvini dal palco della manifestazione in piazza Duomo.

Salvini, chi ci chiama fascisti teme il futuro - "Noi amiamo la madonnina che ci guarda dall'alto. Qui non ci sono estremisti, razzisti, fascisti. La differenza e' tra chi guarda avanti, tra chi parla di futuro e di lavoro e chi fa i processi al passato: hanno paura del passato perche' non hanno un'idea di futuro. Noi stiamo costruendo il futuro". Lo dice Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano.





Salvini, liberiamo Ue da occupazione traditori sogno - "E' un momento storico talmente importante per liberare il continente dall'occupazione abusiva organizzata a Bruxelles da molti anni. Chi ha tradito l'Europa, il sogno dei padri fondatori, di De Gaulle e De Gasperi? I Merkel, i Macron, i Soros, gli Juncker hanno costruito l'Europa della finanza e dell'immigrazione incontrollata". Lo ha detto Matteo Salvini dal palco a Milano.



EUROPEE: SALVINI CITA CARDINALE SARAH, 'UOMINI NON DEVONO PARTIRE' - Nel corso del suo comizio a Milano, il segretario della Lega, Matteo Salvini cita anche il cardinale africano Robert Sarah, per ribadire che "bisogna fare di tutto perché tutti gli uomini possano restare nel Paese dove sono nati".

MIGRANTI: SALVINI NOMINA PAPA FRANCESCO, FISCHI A PIAZZA DUOMO - "A Sua Santità, papa Francesco, oggi ha detto 'meno morti nel Mediterraneo', dico che la politica di questo governo sta azzerando i morti nel Mediterraneo con orgoglio e carità cristiana". Lo dice Matteo Salvini a Milano. Fischi dalla piazza a papa Francesco.



Migranti: Salvini, finche' io ministro Sea watch non entra - "Sea Watch sta disubbidendo a indicazioni Capitaneria e Finanza, abbiamo fatto scendere neonati e malati, mai diro' voltatevi dall'altra parte, la vita e' sacra. Ma quella nave finche' sono ministro dell'Interno in un porto italiano non entra". Lo ha detto Matteo Salvini dal palco a Milano. "Non puo' uno Stato farsi dettare le regole dai complici dei trafficanti di esseri umani, pagati dai Soros di turno - ha aggiunto -. Se riaprissimo i porti, come vogliono in Parlamento e spero non al governo, ricomincerebbero a morire i migranti".

Migranti: Salvini, se Lega prima in Ue non entrano piu' - "Se fate di noi il primo partito in Europa la politica sui migranti la portiamo in tutta Europa e non entra piu' nessuno". Lo ha detto Matteo Salvini dal palco a Milano.



Europee: Salvini, liberta' e vittoria a portata di mano - "La liberta' e la vittoria sono a portata di mano. Grazie per l'entusiasmo e i sorrisi che ci metterete in questi giorni". Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, in piazza Duomo a Milano.





Europee: Salvini, Parlamento centrale per popoli contro elite - "Europa delle nazioni, della democrazia. Dovra' tornare centrale il Parlamento europeo che e' l'unica istituzione liberamente eletta. Noi li' potremo essere maggioranza lasciando a casa la sinistra, finalmente, dopo anni di disastri. Le elite contro i popoli. I comitati di affari contro i lavoratori. I banchieri da una parte e i risparmiatori dall'altra". Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, in piazza Duomo a Milano.

Salvini, Lega a governo garanzia che nessuna tassa aumenta - "La Lega al governo e' garanzia che non aumentera' di un centesimo nessuna tassa". Lo ha detto Matteo Salvini dal palco a Milano.



Salvini, se vinciamo porteremo tassa al 15% per tutti - "Al referendum del 26 maggio non prendo venti impegni, ne prendo uno: cambiare l'Europa da cima a fondo ma se date alla Lega il primo posto in Italia e in Europa non mollero' finche' ciascuno in Italia non paghera' il 15% di tasse. Non una lira di piu'. Non solo non una tassa di piu' ma dateci forza e il coraggio per abbassarle. Perche' volere e' potere". Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, in piazza Duomo a Milano.



Ue: Salvini, mai piu' con cappello in mano come Renzi e Monti - "Sono orgoglioso di essere italiano, di solito erano i politici italiani ad andare all'estero a farsi spiegare cosa fare, ora il cambiamento passa per l'Italia. Mai piu' col cappello in mano come Renzi e Monti". Lo ha detto Matteo Salvini dal palco a Milano.

Salvini, ho unito la parte migliore di questo Paese - "Da leghista ho unito la parte migliore di questo Paese: qui ci sono sindaci lombardi, emiliani e siciliani. Le persone perbene stanno riprendendo in mano l'Italia". Lo ha detto Matteo Salvini dal palco a Milano.

Governo: Salvini, Lega e' garanzia di stabilita' - "Questo governo ha fatto cose buone e fara' altre cose buone perche' la Lega e' garanzia di stabilita' e di futuro. La nostra parola vale. Non abbiamo tempo per beghe o le polemiche". Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, in piazza Duomo a Milano.

Salvini, noi pacifico esercito di matti come Galileo - "Abbiamo 5 milioni di poveri e 20 milioni disoccupati in Europa, ma ci spiegano da Bruxelles che non c'e' un mondo diverso, come fecero con Galileo, quando gli dicevano che la terra e' piatta, lo incarcerarono come un matto. Siamo come Galileo, un pacifico esercito di matti che sta salvando il futuro dei nostri figli". Lo ha detto Matteo Salvini nel suo comizio a Milano.

Ue: Salvini, prima proposta a Pe Carta diritti dei popoli - "Una Carta dei diritti dei popoli europei sara' il primo documento che la Lega e la nostra alleanza presentera' al Parlamento europeo: al posto del dio denaro il diritto a lavoro, felicita' e salute, per noi e per i nostri figli". Lo ha detto Matteo Salvini dal palco a Milano.



GLI ALTRI INTERVENTI

Lega, Attilio Fontana: Lombardia sotto attacco, non lo accetto - "Gli attacchi sentiti in questi ultimi tempi sono gravi ma non posso accettare quando l'attacco viene rivolto all'istituzione: hanno attaccato la Lombardia, le sue eccellenze, i nostro imprenditori, le universita'. Non lo posso accettare: ne va della credibilita' del nostro Paese. Guai a chi mette le mani sulle nostre istituzioni". Lo dice Attilio Fontana, governatore della Lombardia, dal palco della manifestazione in piazza Duomo. "Noi lotteremo fino alla fine: non ci faremo spaventare da niente", aggiunge.

Governo, A. Fontana: Liti? Mi auguro sia solo campagna elettorale - "Mi auguro che il governo possa riprendere a lavorare come ha fatto nei primi mesi". Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, arrivando in piazza Duomo, a Milano, a chi gli chiedeva delle continue liti fra gli alleati di governo. Alla domanda se è possibile andare avanti insieme, ha risposto: "Bisogna chiederlo a Salvini". Sul M5S che ha parlato di nuova Tangentopoli, il presidente ha sottolineato: "Ognuno si assume le responsabilità di quello che dice e ognuno dovrebbe guardare in casa propria". Pensa che sia solo campagna elettorale? "Mi auguro che sia solo campagna elettorale", ha replicato Fontana.



Europee: Le Pen, momento storico, parte riconquista - "Viviamo un momento storico e voi potrete dire ai nipoti 'io c'ero'. Un momento che aspettavamo da tanto tempo e che finalmente si realizza sotto il cielo d'Italia. Il momento in cui uniti daremo a tutta Europa il segnale della resistenza, della speranza e della riconquista". Lo dice Marine Le Pen, leader del Rassemblement National (Rn), a Milano. "Non vogliamo piu' - aggiunge - questa oligarchia senza cuore che ci dirige. Non vogliamo piu' questa Ue che fa soffiare i nefasti venti della globalizzazione selvaggia"

Wilders: Salvini un modello, basta immigrati e basta Islam - "Per essere persone libere dobbiamo essere forti, dobbiamo difendere i nostri stati nazionali e richiedere più sovranità nazionale e dobbiamo di nuovo assumerci la responsabilità dei nostri Paesi. Basta diktat dall'Ue, basta immigrazione, basta Islam". Lo ha detto Geert Wilders leader del partito per la Liberà olandese, alla manifestazione della Lega a Milano. "Il mio amico Matteo Salvini - ha aggiunto - ha cambiato la politica italiana ed è un'esempio per tutti noi. Basta barconi. Salvini sa come dire no e all'Europa servono più Salvini".