Salvini: apprezzo le parole di Berlusconi.Ma gli italiani non vogliono il caos

"L'intervista l'ho apprezzata per il vostro lavoro, per le parole del presidente Berlusconi che mi fanno ovviamente molto piacere". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini - intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino a margine della colazione per festeggiare il compleanno del leader della Lega organizzata a Milano dall'associazione Amici della Lirica - risponde a Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia, in un'intervista ad Affaritaliani.it di qualche giorno fa, aveva annunciato di essere pronto a sostenere Salvini premier di un governo formato dal Centrodestra e da una parte di parlamentari eletti con il M5S. "Quando faccio una cosa la voglio fare in fondo", spiega Salvini. "Sto facendo il ministro dell'Interno, il vice-presidente del Consiglio, e penso di farlo bene visto come reagiscono gli italiani. Quindi conto di andare avanti a farlo ancora a lungo perché ho dato una parola agli italiani e questa parola conto di mantenerla".





Sulla Tav si sta andando verso la soluzione del problema... "Se c'è il buonsenso e se non ci sono ideologie o pregiudizi tutto si risolve. Nel contratto c'è la ridiscussione del progetto e la revisione. Per carità, è un progetto che ha decenni di vita alle spalle. Si può rivedere, ridimensionare, si possono chiedere più soldi alla Francia, all'Europa. Si possono anche tagliare alcune spese eccessive. Ma continuo a rimanere convinto che sia utile per collegare l'Italia all'Europa e al resto del mondo".

La collaborazione con il M5S vi espone alle cronache cattive. E' un problema dei giornalisti che raccontano le loro fantasie o è reale la distanza tra le due formazioni? "Siamo formazioni diverse", risponde Salvini. "Ma abbiamo sempre trovato in questi nove mesi un accordo per l'interesse pubblico: sull'immigrazione, sulla giustizia, sulla sicurezza, sulle tasse, sulla Legge Fornero, sulla legittima difesa... e tanto altro rimane da fare. Io da giornalista devo confessare che ormai i giornali li leggo poco perché è dal primo giorno che siamo al governo che ne hanno scritte di tutti i colori: è colpa di Salvini, è colpa della Lega, è tutto un disastro. Se gli italiani dopo nove mesi, e non dopo nove giorni, continuano a darmi e a darci fiducia, evidentemente è perché stiamo lavorando bene. Ognuno fa il suo mestiere, la critica giornalistica è benvenuta. L'insulto o la bugia no".

Ha sentito Di Maio oggi? Avete fatto pace? "Ho dormito un sacco perché avevo un po' di sonno arretrato e adesso vado a recuperare mia figlia e poi domani mio figlio", spiega il segretario della Lega. Che aggiunge: "Sicuramente ci sentiremo. Ci siamo sentiti più con lui e con Conte in questi nove mesi che con i miei parenti e, quindi, continueremo a farlo". Insomma, si va avanti... "Non c'è crisi e nulla di cui preoccuparsi. L'ultima cosa di cui hanno bisogno gli italiani è il caos", conclude Salvini.



"Il problema dell'Italia non è la Tav", ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini durante il suo discorso all'Hotel Principe di Savoia a Milano, in occasione della colazione "per festeggiare il suo compleanno" organizzata dalla A.M.A.L. (ASSOCIAZIONE MILANESE AMICI DELLA LIRICA) guidata da Daniela Javarone.

