Salvini apre il fronte giustizia: "La riforma di Bonafede è acqua"

Nuovo durissimo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle. Questa volta la lite è sulla riforma della giustizia che il ministro Alfonso Bonafede porta in Consiglio dei ministri. Per Matteo Salvini è "acqua", per Luigi Di Maio è una "riforma epocale".

Giustizia, Salvini: riforma Bonafede e' acqua - Il ministro Bonafede "ci mette pure la buona volonta'" ma la sua "cosiddetta riforma della giustizia e' acqua". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta Facebook criticando la bozza che andra' in Cdm sottolineando che serve una riforma "vera, imponente, storica e decisiva". Questo testo, aggiunge, "non e' quello che gli italiani si aspettano". Salvini ha bocciato su tutti i fronti la bozza di riforma cinquestelle - "una riforma che non c'e'" ha detto - dopo la riunione di questa mattina con il ministro Giulia Bongiorno e gli altri esperti della Lega. "Noi abbiamo una riforma della giustizia gia' pronta - ha aggiunto il ministro - efficace ed incisiva, che separa le carriere, dimezza i tempi dei processi, premia chi merita e punisce chi sbaglia".

Giustizia, Di Maio: grave danno se qualcuno bloccasse riforma - "Oggi il nostro Alfonso Bonafede porta in Consiglio dei ministri una riforma epocale sulla giustizia. Una riforma che sanziona i magistrati che perdono tempo e che riduce drasticamente i tempi dei processi civili e penali rilanciando investimenti e crescita. Basta indagati a vita, chi sbaglia paga e subito. Basta aspettare anni prima di essere risarciti. Basta con le spartizioni di potere al Csm". Nel ricapitolarlo, Luigi Di Maio aggiunge "mi auguro nessuno pensi di bloccarla, sarebbe - avverte il capo politico M5s - un grave danno al Paese".

Giustizia, Bonafede a Salvini: ci vediamo in Cdm non su Facebook - "Ci vediamo in cdm, non su Facebook e, forse, potro' finalmente sentire le argomentazioni visto che in preconsiglio nessuno ha detto nulla. So, pero', con certezza che la riforma dimezza i tempi dei processi, favorisce l'economia e gli investimenti, da' tempi certi a chi e' coinvolto in un processo e rompe finalmente i rapporti torbidi fra magistratura e politica". Lo dichiara il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, dopo le parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla riforma.