Salvini attacca Macron e Brigitte. Video. "Amore a 15 anni? Lei da processare"

Nel giorno della Liberazione si è svolta a Verona la manifestazione "La difesa è sempre legittima" organizzata dalla Lega Nord. Una coincidenza, quella tra la data della commemorazione antifascista e una visione conservatrice della legittima difesa, che non ha mancato di sollevare qualche polemica, soprattutto perché si accompagna ad un altro tema ben presente nei manifesti del Carroccio, ossia "#stopinvasione". E se non era necessario vedere un legame tra il 25 aprile in quanto data simbolica e il tema proposto a Verona dalla Lega, ci pensa lo stesso Matteo Salvini a rafforzare la relazione, salendo sul palco e spiegando che "settanta anni fa qualcuno stava lottando per liberare il paese dall'occupazione. Adesso siamo probabilmente più occupati di allora" e parlando a seguire di immigrazione, Bce e finanza.



Dal palco ha parlato anche Roberto Maroni, che – da ex Ministro dell'interno – ha rivendicato la bontà delle riforme avviate durante la sua legislazione finalizzate a dare maggiore autonomia ai sindaci per combattere la criminalità. Un ringraziamento è stato diretto dall'ex ministro a Luca Zaia, Governatore del Veneto, "per aver condiviso questa data. Sarà una grande battaglia che combatteremo insieme per vincere e cogliere questa straordinaria opportunità per far sentire a Roma chi siamo".

Ha parlato anche l'avvocato Giulia Bongiorno, che ha concentrato la sua attenzione sulla criminalità straniera che vedrebbe nell'Italia un terreno fertile per delinquere: "Sta per accadere qualcosa di molto grave, il procuratore generale di Bologna, non un leghista, ha detto che esiste un flusso migratorio per scopi criminali, sapete perché? Perché agli occhi della criminalità dell'Est commettere reati in Italia è l'operazione più lucrosa e meno rischiosa".

In chiusura Salvini ha voluto valorizzare ancor di più il giorno della manifestazione: "Siamo qui per unire e non per dividere. È una giornata di unione e liberazione. Siete voi il cambiamento di questo paese".

