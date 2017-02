Salvini attacca Napolitano: "Traditore del popolo, va processato"

Matteo Salvini respinge al mittente le critiche alle sue dichiarazioni su Giorgio Napolitano ("Nei Paesi civili chi tradisce il proprio Popolo viene processato, non viene mantenuto a vita. #napolitanovergogna, ha scritto su twitter). "Mi sembra che Napolitano abbia un disprezzo per le istituzioni e la democrazia imbarazzante", rincara la dose il segretario federale della Lega Nord, al telefono con l'AGI.

"Dopo aver tramato, fatto cadere governi, inventato Monti, sostenuto Renzi ed essere stato il grande sconfitto del referendum insieme a Renzi - prosegue -, adesso viene a dire che bisogna aspettare un anno per votare: si ritiri a vita privata e molli lo stipendio e la poltrona da senatore". "Non sono uso cambiare idea ogni quarto d'ora - risponde a chi gli chiede se e' pentito delle frasi che hanno sollevato indignazione - ritengo che non abbia fatto gli interessi del popolo italiano e ritengo vergognoso che pretenda ancora una volta di impedire agli italiani di scegliere". "Ha perso il referendum era cosa sua gli italiani lo hanno bocciato abbia il buon gusto di fare altro", conclude.