Salvini, beccato a fumare ancora. "Solo una debolezza momentanea"

Matteo Salvini sembra aver accusato il colpo, dopo la fine della storia con Elisa Isoardi. Il Vicepremier è stato pizzicato con una sigaretta, nonostante abbia smesso di fumare da mesi.

Nella giornata di sabato 10 Novembre il Ministro dell’Interno ha partecipato, con una visita di circa tre ore, al Salone delle due ruote che si sta svolgendo alla Fiera di Rho ed ha commentato: “È una delle fiere più belle, non abbiamo nulla da invidiare a tedeschi e francesi”. Salvini è stato accompagnato da una folla di persone che per tutto il tempo gli ha stretto la mano ed ha chiesto un selfie con lui. La visita del Vicepremier è stata molto intensa tanto che dopo aver visto i marchi più importanti del Made in Italy, si è concesso una pausa per fumare una sigaretta.

Come molti sanno, il leader della Lega ha smesso di fumare da tempo. Ai presenti che si sono domandati se avesse ripreso a fumare, Salvini ha risposto così: “Fatevi una domanda e datevi una risposta. È solo una debolezza momentanea”. Considerando la sua attuale situazione sentimentale (single), in molti hanno motivato il gesto di nervosismo con la fine della love story con la conduttrice Elisa Isoardi.