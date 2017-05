Salvini: Berlusconi vuole governare con Renzi dopo il voto, lui stesso lo dice

Che Lega esce dal congresso di Parma?

"Una Lega più forte, più unita e che non si pone limiti, né geografici né culturali. E quindi libera di portare le sue idee in Italia, in Europa e ovunque".

Lei ha detto che è pronto a votare con qualsiasi legge elettorale...

"Sì, piuttosto che tirare a campare".

Mi scusi segretario, ma Silvio Berlusconi che dice di volere il Centrodestra unito e poi parla di modello elettorale tedesco non è un paradosso?

"Sì lo è. Però, detto questo, senza badare all'interesse personale o di partito, ripeto: pur di permettere agli italiani di votare il prima possibile sono disponibile a votare qualunque legge elettorale. Lo dico dal 4 dicembre".

Però con il sistema elettorale tedesco serve quasi il 50% per avere la maggioranza e poter governare...

"L'emergenza è votare perché questo governo sta litigando su tutto e sta bloccando il Paese. Poi ho fiducia nel buon senso e nel coraggio degli italiani".

Qual è l'obiettivo massimo della sua Lega nazionale?

"Non mi pongo limiti".

Oltre il 20%

"Penso che il nostro progetto sul lavoro, sulle tasse, sulla scuola, sulla sicurezza sia maggioranza a livello nazionale. E perciò non mi pongo limiti".

L'impressione è che Berlusconi punti ad un accordo di governo con Renzi dopo il voto...

"Beh, lo dice anche. Spero che ci ripensi".

Mi pare evidente...

"Conto che il modello di buon governo che stiamo dimostrando in Lombardia, in Veneto e in Liguria possa estendersi a livello nazionale".

Però Berlusconi sembra lavorare in un'altra direzione, del tutto opposta...

"Vedo che è molto occupato con gli animali e con altre cose. Ognuno ha le sue priorità".

E la sua squadra nella Lega? Chi sono gli uomini di punta?

"Quelli che stanno lavorando: Zaia, Maroni, Giorgetti. Chiderò a Nicola Molteni di occuparsi del settore Giustizia. Luca Coletto si occuperà di sanità e Mario Pittoni lavorerà sulla scuola. C'è l'imbarazzo della scelta".

Il Dipartimento Immigrazione e Sicurezza resta guidato da Tony Iwobi...

"Certo, anche lui occupa un ruolo chiave e molto importante. Comunque a giorni presenterò la squadra al completo".