Salvini, boom per il libro "O Capitano!". Ristampa in soli 20 giorni

Grande successo per il libro dedicato a Matteo Salvini dal titolo rievocativo ed emblematico “O Capitano! Mio Capitano!” uscito fine dicembre scorso. In soli 20 giorni è già ristampa. E’ l’ultimo lavoro letterario di Mirko Crocoli interamente incentrato sulla figura “amata” e “odiata” del vicepremier e Ministro dell’Interno. Un politico come non lo si vedeva da decenni che sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale oltre che dell’Unione Europea e di molti “attori” della classe dirigente nazionale. Disponibile su tutte le principali piattaforme online quali Amazon (prima fra tutte) è oggi una delle rivelazioni più interessanti e singolari del panorama editoriale d’inizio anno.

Sicuramente ben gradito dai tanti seguaci del leader leghista questo excursus narra le gesta e i segreti di un uomo che dal nulla ed in pochi mesi è riuscito a conquistare la fiducia ed i consensi di quasi la metà del Paese Italia. Sono i 180 giorni di un Ministro al governo. Non un politico qualsiasi ma il nuovo volto dell’Europa. Osannato, desiderato e “glorificato” ma anche e soprattutto attaccato, criticato e denigrato da più fronti. E’ l’uomo del momento.





Magnetico e travolgente. il suo singolare linguaggio comunicativo ha cambiato il modo di fare politica, scosso l’establishment “nostrano”, disturbato i poteri forti dell’Ue e riacceso la fiamma dell’ardore e della speranza in molti concittadini. Con Matteo Salvini la via di mezzo non esiste. O lo si ama alla follia o lo si odia come il peggior nemico sulla Terra.

Dalle parole ai fatti, uno slogan che non è soltanto fumo negli occhi ma realtà concreta. Chiusi i porti, stop all’immigrazione di massa, via al decreto sicurezza e ruspe per gli edifici occupati abusivamente. Se la rischia il “ragazzo”. Ci mette tutto: anima, faccia e corpo ma è anche consapevole che al suo fianco non c’è uno sparuto gruppo di facinorosi ma milioni e milioni di italiani pronti ad “immolarsi” per lui al grido di “O Capitano! Mio Capitano!”.

In prefazione da segnalare il contributo del Sen. Umberto Fusco (Vigilanza Rai) e all’interno alcuni passaggi dell’Avvocato Marco Valerio Verni (Zio di Pamela Mastropietro di Macerata) e del blogger siciliano Gaetano Montalbano. In quarta la testimonianza del Dott. Angelo Maria Perrino. A questo punto non ci resta che leggere!