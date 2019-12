Salvini: "Checco Zalone lo voglio senatore a vita, non certi reperti"

"È surreale la polemica di una parte del mondo pseudo culturale che ritiene Checco Zalone politicamente scorretto o razzista". Lo afferma Matteo Salvini, tornando oggi, a margine della visita all'ospedale dei bambini Buzzi, sul nuovo film del comico 'Tolo tolo' sui migranti e sui luoghi comuni che li riguardano. "Lui fa l’artista, non fa l’intellettuale - aggiunge il leader della Lega - anche se lo è più di tanti intellettuali. Mi piace anche quando mi prende in giro quindi non capisco proprio questi rancori". Ieri Salvini aveva detto che gli sarebbe piaciuto Zalone - nome d'arte di Pasquale Medici - senatore a vita: "Mi accontento di vederlo al cinema - precisa oggi - io poi i senatori a vita li abolirei".