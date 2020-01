Salvini comincia a sgonfiarsi, Lega al 29.5% e la Meloni lo supera in fiducia

Sondaggi Ixé, Salvini comincia la discesa e gli elettori ora hanno più fiducia in Giorgia Meloni





Matteo Salvini e la Lega hanno scollinato l’apice del cucuzzolo e ora iniziano la discesa. In tre mesi - esattamente dal 12 novembre al 7 gennaio - il leader del Carroccio ha lasciato per strada 3 punti percentuali. Una controtendenza non indifferente considerato che prima della crisi di governo di mezz'agosto la stessa Lega toccava quasi il 40% dei consensi. Il Partito Democratico di Nicola Zingaretti in 21 giorni, dal 17 dicembre – data dell’ultima rivelazione Ixé – al 7 gennaio è rimasto sostanzialmente stabile al 20% (-0.2). Situazione invariata anche nel Movimento 5 Stelle a guida Luigi Di Maio, che nonostante i tumulti interni delle ultime settimane, resta al 16.2% (+0.2). Ancora in crescita Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia che registra un +0.2% e sale al 10.7%. E' proprio la leader romana a insidiare Matteo Salvini e la sua leadership all'interno del Centrodestra. Lieve ripresa per Forza Italia di Silvio Berlusconi che guadagna lo 0.3% arrivando a 7.3%. Italia Viva di Matteo Renzi registra il 3.6%. Con la legge elettorale proporzionale e la soglia di sbarramento al 5% - è su questa base che Pd e M5s pare abbiano trovato un accordo - l'ex presidente del Consiglio rimarrebbe fuori dal Parlamento.