Salvini: "Conte e Di Maio di parola. Litighiamo? Qua siamo e qua rimaniamo"

"Luigi Di Maio e Giuseppe Conte sono uomini di parola. Leali, coerenti e concreti". Matteo SALVINI, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, lo dice in diretta Facebook dalla sua pagina personale. "Da soli non si riesce a fare niente", aggiunge.

MANOVRA: SALVINI, PER SICUREZZA NESSUNO HA FATTO TANTO COME NOI - "Ieri al Senato sentendo gli interventi dei parlamentari Pd sembrava di essere su 'Scherzi a parte'. In questa manovra c'è un piano di interventi straordinari per la sicurezza che non c'è mai stato negli anni precedenti. Si tratta di 400 mln di euro, con un piano di assunzioni per 8000 agenti di pubblica sicurezza". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando in diretta su Facebook i contenuti della manovra economica approvata ieri notte al Senato.

Manovra, Salvini: Se vinciamo europee la prossima sarà solo italiana - Se alle prossime elezioni europee "vince il cambiamento", la prossima manovra sarà "solo italiana, senza chiedere il permesso a nessuno". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in diretta Facebook. "Facciamo che sia l'ultima manovra con una trattativa di settimane con commissari europei non eletti da nessuno che ci dicono cosa fare", ha aggiunto il vicepremier, rivendicando di aver fatto "la battaglia", e ricordando che "la legge Fornero si smonta".



Manovra, Salvini: battaglia non finita ma governo ha le palle "Mai più legge bilancio trattata con Ue, prossima solo italiana" - Sulla manovra "la battaglia l'abbiamo fatta, ma non è finita". Sicuramente "non siamo geni, non abbiamo fatto miracoli, ma siamo persone coerenti e di parola" e dimostrato che "finalmente c'è un governo con le palle", che che "battaglia punto su punto con quelli di Bruxelles". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook. "Nella manovra - ha spiegato - c'é la vita di tutti i giorni. Quella di un infermiere che mi scrive 'finalmente iniziate a smontare la Fornero e potrò godermi la pensione'. Quella degli artigiani e piccoli professionisti che avranno dall'anno prossimo una vita più semplice. Dei sindaci che mi scrivono per ringraziarmi". Salvini si è detto "contento di aver fatto le tre di notte per dare agli italiani dei fatti, lavoro vero". In sei mesi, ha rilevato il vicepremier, "abbiamo fatto più noi che altri chiacchieroni in sei anni. Sono stati sei mesi entusiasmanti". Omaggio poi a Luigi Di Maio e Giuseppe Conte che "sono uomini di parola. Leali, coerenti e concreti". Perché "da soli non si riesce a fare niente". L'auspicio di Salvini è che questa sia "l'ultima manovra che ci costringa a una trattativa di settimane con commissari non eletti da nessuno che ci dicono cosa fare. La battaglia noi l'abbiamo fatta, la legge Fornero si smonta, ad esempio. Se vince il cambiamento faremo in modo che la prossima manovra sia solo italiana, senza chiedere permesso a nessuno". "Sono contento - ha aggiunto Salvini - che stiamo riuscendo a realizzare qualcosa che aspettavamo da anni: e quanto stanno rosicando a sinistra giornali, professoroni, Boldrini, Fornero... Ma io tiro dritto. Vi piacerebbe che litigassimo, eh eh, ma qui siamo e qui rimaniamo. Nonostante sia un governo massacrato a reti unificate come mai prima".

Mafia: Salvini, raddoppiato personale Agenzia beni confiscati - Roma, 23 dic. - Con la manovra "si raddoppia il personale dell'Agenzia dei beni sequestrati ai mafiosi". Una possibilita' in piu' per "portar via anche le mutande a quegli schifosi". Lo afferma in una diretta Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "I mafiosi sono merda, uso una parola poco natalizia. E ogni volta che abbattiamo una villa o sequestriamo i loro beni sono orgoglioso".



