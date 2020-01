Salvini contro la Consulta: 'E' una sacca di resistenza del vecchio sistema'

Matteo Salvini, il giorno dopo la bocciatura del referendum, va all'attacco. "La decisione della Consulta allontana la democrazia, allontana i cittadini dai palazzi". A dirlo, a Catanzaro, il leader della Lega, riferendosi alla decisione della Corte Costituzionale di dichiarare inammissibile il referendum sulla legge elettorale. "La Consulta e' una delle ultime sacche di resistenza del vecchio sistema - aggiunge - e dice che di legge elettorale, di Parlamento e di governo, si possono occupare solo i partiti, non gli italiani, che non devono occuparsene. E' una scelta contro la democrazia. Poi, si andra' a votare, perche' questi litigano su tutto ogni giorno, quindi non durano".

Ancora: "Il 26 gennaio vinceremo in Calabria e Emilia Romagna. Poi, la prossima battaglia sarà vincere a livello nazionale". La certezza di Salvini è soprattutto dettata dal fatto che "in campagna elettorale i 5 Stelle raccoglieranno le conseguenze di una scelta per la poltrona: ci stanno pensando loro a distruggersi, ci stanno pensando Grillo e Di Maio. Sia in Calabria che in Emilia Romagna, la stragrande maggioranza dei loro elettori scegliera' la Lega". Infine: "Io per il momento sono contento di non essere piu' ministro, ma di aver mantenuto l'onore e il sostegno degli italiani - conclude - se poi lo faro' da processato da criminale o da uomo libero, lo decidera' il Senato la settimana prossima. Ma questo sole e il fatto che e' venerdi' 17 mi dicono che siamo sulla strada giusta".