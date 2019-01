Salvini da Bormio: "Governo avanti con coraggio e gli altri impazziscono"

Governo: Salvini, andiamo avanti con coraggio e altri impazziscono

"Siamo il governo del cambiamento e questo prevede divertimento sano, sobrio e quasi analcolico": Matteo Salvini festeggia il primo dell'anno con una diretta Facebook da Bormio, dove incontra militanti e simpatizzanti per un brindisi all'aperto. "Da lunedi' saro' di nuovo in ufficio, testa e cuore perche' cambiare si puo'", ha assicurato il vicepremier.

"Continueremo a fare con umilta' e coraggio quello che stiamo facendo e stanno impazzendo per questo", ha aggiunto riferendosi alle opposizioni. Poi, rivolgendosi ai presenti: "Se voi ci siete, io non mollo e vado dritto fino in fondo". Una frecciatina e' dedicata a Matteo Renzi e alle polemiche riguardo ai post che il ministro dell'Interno pubblica sui social network: "Faccio un selfie, cosi' Renzi si incazza".

Infine, dopo lo scatto con il cellulare, Salvini da' il via a un conto alla rovescia posticipato per festeggiare con i presenti: "E' spumante Rainoldi della Vlatelina", ci tiene a dire, "abbiamo abolito lo champagne", e versa lo spumante in bicchieri rigorosamente verdi Lega.