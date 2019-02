Salvini-Di Maio come Lauro? No. Ma la Lega selezioni bene i politici

Di recente, è stato ricordato il periodo della Sindacatura, a Napoli, di don Achille Lauro, che regalava agli elettori una scarpa prima del voto e l’altra dopo. Erano soldi suoi, come ha sottolineato Corrado Ferlaino, che fu, come il Comandante, pittoresco ma onesto, Presidente del Napoli e che ha vergato una documentata biografia di Lauro, sul quale Indro Montanelli espresse un giudizio critico, ma non completamente negativo.

Oltre a essere un napoletano verace, come Gigino Di Maio, non ci sono molte analogie tra il Comandante e il vicepremier del M5S e ancora meno con il milanese Salvini. Il leader della Lega ha visto aumentare i suoi consensi, anche in Campania e nel Sud, in concomitanza con il declino di Silvio Berlusconi e con la crisi, politica e di classe dirigente, della sinistra. Sinora, il successore di Bossi, nel Mezzogiorno, ha fatto registrare nuove adesioni, in primis sui problemi dell'immigrazione e dell'ordine pubblico, molto sentiti anche al Sud.

Il titolare del Viminale deve, tuttavia, essere molto attento e rigoroso nella selezione dei politici, che intendono imbarcarsi nel Carroccio, non più anti-meridionalista. Sarebbe un errore "riciclare" il vecchio personale politico. Quanto al "reddito di cittadinanza", il ministro degli Interni condivide le non poche perplessità su una proposta, inserita nel "contratto di governo" dal M5S che, non a caso, ha incassato milioni di voti nelle regioni meridionali, dove è altissimo il numero dei giovani disoccupati.