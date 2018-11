Salvini-Di Maio tornano sui graffiti di Milano

Al Ticinese a Milano nel regno della moda truzzo-casual e della movida smodata ricompare in graffito selvaggio il duo Salvini-Di Maio.

Questa volta è il muro dei creativi della bomboletta in corso Ticinese 52 che ospita l’opera.

Nella notte lo sconosciuto artista Tvboy titolare di una sconosciuta tv fai-da-te annuncia la seconda parte del celebre bacio Amor populi. Tecnica mista sul muro, spiega l’artista di strada.

L’opera spiega “tvboy” vuole celebrare il governo Populista che costantemente dopo il bacio guarda i Like sui telefonini . I due separati in casa scrutano i sondaggi e hanno così scelto un muro di Milano per il sequel del bacio di Roma , conclude Tvboy.

Il giovane Tvboy si affaccia così nel mercato dei graffiti populisti: “Ho scelto il ticinese perché proprio davanti al mio lavoro è’ esposta la adorazione dei Magi del Veronese. È’ una sfida“ .

Il graffito in olio e cartone di Tv boy è infatti proprio di fronte al museo diocesano che ospita l’illustre tela. Ora l’opera Separati dai like” di Tvboy gli fa concorrenza.

Risultato? “Il costo degli appartamenti qui lievita in modo pazzesco - dicono alle agenzie immobiliari - fa tendenza uscire di casa e trovare la street art che commenta la realtà”. Meglio che abitare al Bosco Verticale.