Salvini dialoga con Renzi? Una bufala. "Non lo vedo e sento da una vita"

Di Angelo Maria Perrino

Matteo Salvini dialoga segretamente con Matteo Renzi dando e ricevendo addirittura consigli operativi nella gestione delle strategie future e nel rapporto con i Cinquestelle? Si dice che Renzi ha consigliato a Salvini di tenere i grillini sempre sulla corda e che lo stesso Renzi si serve di Salvini per recuperare il suo elettorato passato a votare per i grillini. Una bomba.

L’articolo del Corriere della sera di oggi, molto ricco di dettagli e circostanziato, scritto in margine alla Leopolda da una giornalista di solito ben introdotta nel giglio magico e molto informata sulle cose renziane come Maria Teresa Meli, ha messo a rumore tutto il mondo politico, incuneandosi come un veleno nei rapporti già tesi tra leghisti e grillini. "Tra i due c’è un feeling inspiegabile. Si vedono, si sentono, si scambiano consigli", scrive Meli. E ancora: "Uno dei suggerimenti forniti da Renzi a Salvini è proprio quello di mantenere uno stato di fibrillazione costante con i 5 Stelle. Un modo per far sì che il governo possa comunque continuare tra tira e molla senza però mai rompere la corda, lacerando i grillini e compromettendo il rapporto con il loro elettorato. Conviene a Salvini, che ha allungato l’occhio sul bacino elettorale dei grillini nel Meridione, ma conviene anche Renzi, che può pensare di recuperare una parte dei voti del Pd che sono andati lì”.

Peccato che la notizia non sia vera, come mi dice in modo netto e inequivocabile Matteo Salvini: "Non sento e non vedo Renzi da una vita. Cosa sono costretti a inventarsi…", taglia corto e definitivamente il vicepremier. Una smentita che arriva insieme alle parole pronunciate dall’ex segretario Pd nell'intervento conclusivo della nona edizione della Leopolda: "Sono mesi che non vedo Salvini nemmeno in Senato. E' una falsità scrivere che lo vedo, che lo sento. Non mi pare che ascolti i miei consigli a giudicare da come si muove. Vorrei dare un consiglio a Salvini se mi ascoltasse e a Di Maio se mi capisse: domani i mercati balleranno”.

Spiace per la Meli, ma dalla Leopolda i suoi contatti renziani le hanno rifilato una bufala. Prosit.