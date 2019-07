Salvini: "Ecco l'eroina dei sinistri... Oggi è il gran giorno senza reggise

l ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sbeffeggia su Twitter l'iniziativa "Free nipple day" (giornata del capezzolo libero, un appello alle donne perchè oggi non mettano il reggiseno, ndr). L'idea del Free nipple day è stata lanciata da un attivista modenese come manifestazione di solidarietà con la comandante della Sea Watch, Carola Rackete, che era stata a sua volta oggetto di una polemica da parte di un quotidiano per essersi presentata in Procura "senza reggiseno", almeno secondo la visione di chi aveva redatto la cronaca dell'evento. "Oggi è il gran giorno senza reggiseno! Nella foto, la nuova eroina di giornaloni, intellettualoni e sinistri vari alla ricerca dei voti del Pd, ormai serve il binocolo", scrive il leader leghista a corredo di una foto della comandante Rackete appunto dotata di binocolo (e con aggiunta di logo del Pd) insieme a un'altra foto, quella del sito di Repubblica.it che parla della giornata di solidarietà.