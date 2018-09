Salvini: "Elezione diretta del Presidente e dei magistrati"

"Sono d'accordo sull'elezione diretta del presidente della Repubblica e con l'elezione dei magistrati. Bisogna lavorarci". Cosi' Matteo Salvini dal palco di Latina rispondendo alla richiesta di una persona dal pubblico.





Salvini: mi paragonano al duce ma non arretro

"Non abbiamo paura di niente e di nessuno", scandisce dal palco della festa della Lega a Latina. Matteo Salvini ribatte punto su punto ai suoi critici anche quando dice che "qualche fenomeno dice come 'fa come il duce, dice agli italiani fate piu' figli'. Beh, io ne sento tante ma non mi toccano proprio". "Dietro di noi - prosegue il vicepremier leghista - ci sono milioni di italiani perbene e io - assicura - non arretro di un millimetro, anzi vado piu' veloce, e piu' incazzato".

