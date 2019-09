Salvini: "Esperienza con 5s rivoluzionaria. Ora risponderanno agli elettori"

Governo: Salvini, se M5s scende a patti con Pd ne risponde a italiani

"Mi sembrerebbe strano che nel nome del salvataggio di qualche poltrona e parlamentare si buttasse a mare un'esperienza che e' stata rivoluzionaria almeno fino a qualche settimana fa. Se poi nel nome della conservazione del potere si scende a patti con Renzi e la Boschi, ognuno ne rispondera' agli italiani e alla sua coscienza". Cosi' Matteo Salvini, leader della Lega, a Radio24 a proposito del Movimento 5 stelle. "Non mi permetto di entrare nel dibattito altrui: c'e' una votazione domani - aggiunge - so che da dieci anni il Movimento 5 stelle e' entrato in Parlamento per combattere il Partito democratico e il sistema dei poteri forti che Pd rappresenta in Italia e Europa. Non mi permetto di giudicare quel che stanno facendo di Di Maio, Grillo o altri, lascio che il dibattito sia libero".

Governo: Salvini, frustrante Conte che chiede consigli a Merkel

"Per me e' frustrante vedere il presidente del Consiglio del mio Paese che beve il caffe' con la cancelliera tedesca chiedendole consigli su come fermare la Lega e su come aiutare il 5 stelle". Lo ha detto a Radio 24 il leader leghista Matteo Salvini. "Un presidente del Consiglio - ha aggiunto - che ieri ha pure smentito di essere dei 5 stelle...".

Governo: Salvini, centrodestra maggioranza nel Paese

"Lega e centrodestra sono netta maggioranza nel Paese". Stare all'opposizione? "Non sono preoccupato. Sono abituato a ragionare sulle cose da fare, non sui posti". Lo ha detto a Radio24 il leader della Lega, Matteo Salvini. "Se posso fare sono contento di essere al governo altrimenti governiamo centinaia di citta', governiamo in Piemonte, Abruzzo, Lombardia, Veneto, Molise, Basilicata, Friuli Venezia giulia, Trento e Bolzano e Liguria, presto se gli elettori vorranno e se non cancelleranno anche le elezioni regionali si potra' dare un governo diverso anche in Umbria, Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Marche e Toscana", ha aggiunto.

Migranti: Salvini, 10 navi di Ong tornate nel Mediterraneo

"In queste ore sono tornate 10 navi delle Ong nel Mediterraneo: 10. Fanno il governo solo per smontare quello che si è fatto prima?". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando di immigrazione a Radio24.