Salvini: ho dato a Conte nome ministro Ue. Esclusiva Affari: è Lorenzo Fontana

"Ho proposto al premier Giuseppe Conte il nome del prossimo ministro per le Politiche Ue, aspetto l'ok. Noi siamo pronti". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando in sala stampa a Montecitorio.

Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it, da quanto raccolto da fonti di primo livello, il nome fatto da Salvini è quello di Lorenzo Fontana, attualmente ministro per le politiche per la famiglia. Al suo posto andrebbe una donna sempre in quota Lega, sul cui nome ancora si sta discutendo.