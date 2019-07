Salvini: "Flat tax?Il 15 incontro sulla manovra. Autonomia,vertice in discesa"

"Abbiamo invitato per lunedì 15 luglio tutti i soggetti economici principali di questo Paese per preparare una manovra economica insieme. Quindi saremo pronti per la quella data". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Milano a margine della deposizione della corona presso il monumento ai Caduti in Sant'Ambrogio in occasione del centenario ANA.

= Migranti: Salvini, sentenze aiutino a proteggere confini = (AGI) - Milano, 8 lug - "Non abbiamo bisogno di sentenze amiche ma di sentenze che aiutino l'Italia a proteggere la sicurezza, i confini, le leggi, la dignita' e l'orgoglio". A dirlo e' il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando degli ultimi sbarchi di migranti, effettuati dalla Ong. A margine di un evento a Milano, Salvini ha spiegato: "Sono curioso di sapere cosa decidera' la magistratura italiana nei confronti degli ultimi sbarchi e delle infrazioni della legge, e vediamo se saranno puniti coloro che hanno infranto le leggi italiane oppure se finira' a tarallucci e vino". Il ministro ha poi aggiunto: "Mi auguro che tutti facciano la propria parte. Rispetto l'autonomia dei poteri, ma io posso difendere i confini, assumere i poliziotti e arrestare i delinquenti, pero' poi ci vuole qualcuno che i delinquenti li metta in galera. In qualunque Paese al mondo qualcuno chi ha attentato alla vita di militari sarebbe in gabbia e non a dare lezioni agli italiani venendo da Berlino", ha concluso Salvini riferendosi alla capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete.