Salvini: “Giorni contati per il governo“. Adesso il Cdx all’assalto di Conte

Regionali Umbria, Centrodestra: 'Vittoria storica' ora via gli "abusivi" dal governo

Una "impresa storica" in Umbria, che "da' una lezione di democrazia a Pd ed M5s", un avviso di sfratto a un "governo abusivo" che rappresenta "una minoranza nel Paese". Il centrodestra festeggia la "vittoria ‎bella e clamorosa" in Umbria, ancora prima della diffusione dei dati definitivi, tanto e' "netto" il distacco della candidata leghista Donatella Tesei sul candidato sostenuto da Pd e M5s Vincenzo Bianconi. Poco dopo la mezzanotte, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi esultano pubblicamente per il successo registrato dalla coalizione alle regionali.

Regionali Umbria, l a Lega scatenata festeggia in Piazza Italia a Perugia la vittoria

Il leader leghista si fa vedere all'albergo Fortuna, dove, in una sala affollatissima, e' allestito il comitato elettorale della Lega. "Gli umbri hanno potuto votare a differenza degli italiani", dice, e "hanno dato una lezione di democrazia a Pd e M5s". "Questo voto e' una festa della democrazia", rivendica, e" conferma che la Lega e' il primo partito di questo Paese". "Se la Lega risultasse avere il doppio dei voti del Pd nella roccaforte rossa, qualcuno al governo dovrebbe ritenersi abusivo gia' questa notte". Che Giuseppe Conte debba andare a casa "lo dicono gli italiani", incalza il capo di via Bellerio. "Il primo voto italiano vero ha dimostrato che gli italiani non apprezzano il tradimento", prosegue.

Regionali Umbria, il Centrodestra trionfa. Salvini festeggia: "Governo abusivo"

"Mi domando se al Quirinale qualcuno non stia valutando il fatto che una potenza come l'Italia possa andare avanti con questa cosa qua"‎.‎"Se si votasse oggi e' chiaro che Renzi, Zingaretti e Conte farebbero un altro mestiere. Non so quanto a lungo possano fingere", aggiunge. ‎"Mi sembra che Conte nella ultime settimane sia molto nervoso. Quella di oggi in Umbria e' una sanzione, una bocciatura politica".‎ "Mi spiace per Di Maio - risponde ai cronisti -, ha scelto il vecchio, la poltrona, ha scelto Renzi, la Boschi, Lotti, Zingaretti. Gli italiani riconoscono le persone di parola e i chiacchieroni. Se vuole gli porto un po' di cioccolata cosi' gli addolcisco una batosta che se la ricorda per i prossimi vent'anni". A Perugia arriva anche la Meloni. ‎

Regionali Umbria, Meloni: "Soddisfazione per FdI che continua a crescere"

"Espugnata la roccaforte della sinistra, ora liberiamo l'Italia", festeggia la presidente di FdI, che per la prima volta dovrebbe essere davanti a FI‎. "Fossi in Conte rassegnerei le dimissioni piu' velocemente della luce. Se avessero un po' di dignita' non arriverebbero a domattina", dice. "Dall'Umbria dopo mezzo secolo una svolta storica: anche nelle tradizionali Regioni rosse il centro-destra unito rappresenta l'ampia maggioranza degli elettori. La nostra alleanza e' il futuro dell'Italia e ha il diritto-dovere di governare il Paese", scrive sui social Silvio Berlusconi.