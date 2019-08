Salvini: "Governo Pd M5s? Disperati, un film horror. Spero in Mattarella"

Crisi: Salvini, governo Grillo-Renzi? Disperati, spero in Mattarella

"Tutti hanno sempre ripetuto che dopo questo governo c'erano solo le elezioni. Quindi spero che il Presidente Mattarella senta la sensibilita' del Paese. Un governo con Renzi e Di Maio non la ascolterebbe, questa sensibilita'". Lo dice a 'Repubblica' Matteo Salvini, che osserva: "In democrazia tutto e' legittimo. Tra l'altro un governo tra Pd e M5s non sarebbe certo una fregatura per la Lega, anzi. Noi pero' sette ministeri li abbiamo sacrificati perche' ci siamo resi conto che al Paese serviva concludere con l'attuale governo".

L'eventuale intesta tra grillini e dem, secondo il leader della Lega, "e' il potere della poltrona. Solo e unicamente questo. Ditemi una cosa su cui sono d'accordo Renzi e Di Maio. Rispetto i "cacciatori" di poltrone, per carita'. E rispetto i disperati che non vogliono tornare a lavorare fuori dal Parlamento". Nascera' un governo istituzionale? "Benissimo, vedremo: lo spieghino agli italiani", conclude Salvini.

Salvini: inciuci non fermeranno voglia italiani governo forte

"Inciuci, giochetti di palazzo, governi tecnici o "di scopo" (?) non fermeranno la voglia degli Italiani di un governo finalmente forte, chiaro, libero, per tornare a correre, per l'Italia dei SI'". Cosi' su Twitter Matteo Salvini questa mattina.