Salvini: i termovalorizzatori? Risorsa. Sui rifiuti divergenze con i 5 Stelle

"Con i 5 Stelle ci sono differenze di vedute sui termovalorizzatori e la gestione dei rifiuti, che ovunque sono una risorsa. In italia i rifiuti in alcune regioni sono un costo. Nella civile Danimarca stanno costruendo un'altra decina di termovalorizzatori e ci fanno pure le piste da sci sopra, non sono mica rimbambiti. Poi devono essere le comunità locali a decidere. Comunque, ogni Regione deve essere autosufficiente". Lo ha detto il ministro degli Interni e vicepremier, Matteo Salvini, intervistato, questa mattina, dall'emittente radiofonica fiorentina Lady Radio.

Dl Sicurezza, Salvini: Tanti sindaci entusiasti, lo stanno già usando - "Tanti sindaci sono entusiasti del decreto sicurezza e lo stanno già usando". Lo ha detto il ministro degli Interni e vicepremier, Matteo Salvini, intervistato, questa mattina, dall'emittente radiofonica fiorentina Lady Radio."Anche a Firenze - ha assicurato il ministro - arriveranno a inizio 2019 i 250 agenti delle forze dell'ordine in più. Sono al Viminale da sei mesi. Nella manovra è inserito un piano straordinario di assunzioni di agenti delle forze dell'ordine e vigili del fuoco, 8 mila. In molte realtà sono già arrivati, altri lo faranno tra gennaio e febbraio".

Manovra, Salvini: Anche migliorata, salvi quota 100 e reddito cittadinanza - "Dopo le polemiche la manovra è persino migliorata, abbiamo inserito alcuni miglioramenti. I soldi per la riforma della legge Fornero e il reddito di cittadinanza erano anche troppi, meglio essere prudenti. Sono salvi quota 100 e reddito di cittadinanza, era il nostro impegno per cominciare a passare dalle parole ai fatti. Quota 100 è una possibilità di liberarsi dal'inizio del 2019 dalla gabbia della Fornero". Lo ha detto il ministro degli Interni e vicepremier, Matteo Salvini, intervistato, questa mattina, dall'emittente radiofonica fiorentina Lady Radio.