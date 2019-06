Salvini il leader più amato in Francia: il sondaggio che fa irritare Macron

Brutto colpo per Emmanuel Macron. Un sondaggio condotto in Francia, come scrive Libero, rivela che Matteo Salvini è il leader politico più amato dai transalpini. È quanto emerge dalla ricerca Ipsos realizzata dal 5 al 13 giugno in Francia, rilanciata dal sito tpi.it e condivisa da Salvini su Twitter, il quale afferma: "Anche se non mi fido dei sondaggi fa piacere vedere che le nostre azioni di buonsenso siano apprezzate anche all'estero".

Dei tre leader politici italiani al governo, il vicepremier leghista è quello che va per la maggiore in Francia con il 19 % di opinioni positive. Il premier Giuseppe Conte si ferma al 18 per %, uno smacco per Macron, il presidente transalpino da tempo nel mirino del ministro dell'Interno e dalla rivale interna Marine Le Pen.

Anche il neo europarlamentare Antonio M. Rinaldi ha riportato sul proprio profilo Twitter il sondaggio, condito da un po’ d’ironia, “E io che pensavo fosse invece Mario Monti o Matteo Renzi!!! (risate). Matteo Salvini il leader italiano più amato in Francia: il sondaggio che fa sussultare Emmanuel Macron”.